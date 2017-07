München, Berlin, Köln - in einigen deutschen Großstädten gibt es bereits Katzencafés. Der Trend aus Asien schwappt nun auch in die Fächerstadt über: Das Katzencafé "KaffeeKatzenKunst" soll schon bald in der Karlsruher Kaiserpassage eröffnen. ka-news hat sich bei den Samtpfoten vorab umgesehen.

Das Konzept eines Katzencafés beruht auf der Idee eines gewöhnlichen Cafés, in dem es Kaffee und Kuchen gibt. Die Besonderheit liegt darin, dass in dieser Art von Café auch Katzen leben. Die Gäste können daher während eines Cappuccinos mit den Samtpfoten kuscheln und spielen. Es ist ein Konzept, das weltweit besonders bei Tierfreunden ohne eigene Stubentiger auf großes Interesse stößt. Nun soll es auch in Karlsruhe eine Anlaufstelle geben.

Die Katzen sind schon eingezogen

In den zukünftigen Katzencafé-Räumlichkeiten in der Kaiserpassage wird momentan noch fleißig gearbeitet - aber auch schon miaut. "Seit wenigen Tagen sind sieben der geplanten acht Katzen eingezogen. So können sie sich langsam an ihre neue Umgebung gewöhnen", erklärt Corinna Hönes, Inhaberin von "KaffeKatzenKunst". Alle Katzen stammen aus einem Tierheim in St. Petersburg.

"Die Katzen sind erst ein Jahr alt und dennoch hat jede schon ihre eigene Geschichte. Sie wurden ausgesetzt, vergessen oder sogar aus Messi-Wohnungen gerettet", so Hönes. Im Karlsruher Katzencafé soll es ihnen besser gehen, denn auch wenn das Café noch nicht ganz fertig ist, sind schon liebevoll dekorierte Kuschelecken, Kratzbäume und weiche Betten vorhanden, die von den Stubentigern bereits dankend angenommen wurden.

Wann öffnet Karlsruhes erstes Katzencafé?

Knapp 200 Quadratmeter umfassen die gesamten Räumlichkeiten des Katzencafés, in dem eine vegetarische und vegane Küche angeboten werden soll. Knapp die Hälfte der Fläche (94 Quadratmeter) ist als Gastraum vorgesehen. Ein weiterer Teil dient als Rückzugsort, der für die Gäste nicht zugänglich ist und den Katzen Schutz bieten soll. "Durch eine Katzenklappe können sich die Katzen hier zurückziehen. In diesen Bereichen ist auch die Katzentoilette untergebracht", erklärt Hönes. An die frische Luft dürfen die Katzen künftig auch, denn auf dem 24 Meter langen Balkon wird ein Katzenschutznetz angebracht.

Wann das Katzencafé "KatzenKaffeeKunst" eröffnen wird, kann Hönes noch nicht konkret sagen: "Eigentlich wollten wir Anfang Juli die Eröffnung feiern, doch das Gebäude ist knapp 40 Jahre alt und ungeplante Baumaßnahmen haben uns den Zeitplan nicht einhalten lassen." Neustes Sorgenkind der Katzencafé-Gründerin ist der verglaste Eingangsbereich des Cafés, der nicht mehr den aktuellen Brandschutzverordnungen entspricht und vermutlich ausgetauscht werden muss. Doch Hönes nimmt die Situation mit Humor: "Ich hoffe, dass ich spätestens an Weihnachten eröffnen kann!"

Wann das erste Karlsruher Katzencafé "KaffeeKatzenKunst" seine Eröffnung feiern wird, erfahren Sie auf ka-news!