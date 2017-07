KRK richtet "Vier-Motoren"-Wettkampf in Eggenstein aus

Die Kunstturn Region Karlsruhe richtet den traditionellen "Vier Motoren"-Wettkampf aus. Doch nicht etwa PS-starke Boliden stehen am Samstag in Eggenstein im Mittelpunkt, sondern Muskelkraft.

Die besten Nachwuchs-Gymnastinnen und -Trampoliner (ab 10.30 Uhr) und die besten Nachwuchsturnern (ab 14 Uhr) aus Baden-Württemberg, Katalonien, der italienischen Region Lombardei und der französischen Region Rhône-Alpes treten im Sportzentrum zum internationalen Leistungsvergleich an.

Denn hinter den "Vier Motoren" steht seit Ende der Achtziger Jahre eine multilaterale Arbeitsgemeinschaft zwischen den vier führenden europäischen Wirtschaftsräumen, die neben dem hochklassigen sportlichen Leistungsvergleich auch den kulturellen Ausgleich ganz groß schreibt. Seit 1990 nehmen auch die kanadische Provinz Ontario und die britische Region Wales punktuell an den Aktivitäten der "Vier Motoren" teil.

Die Nachwuchsturnerinnen der KRK selbst allerdings müssen vor eigenem Publikum passen: sie sind derzeit in einem langfristig geplanten Trainingslager in Boston/USA, dass sich nach dem Zuschlag des Wettkampfs an die KRK nicht mehr ändern ließ.