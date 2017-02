Höher, schneller, weiter. Auch in diesem Jahr zeigte sich das "Indoor Meeting Karlsruhe" wieder von seiner besten Seite und ließ am Samstagabend in der Messe Karlsruhe fast schon gewohnt zahlreiche Bestmarken fallen.

Für ein erstes Highlight hatte bereits gleich zu Beginn Christina Schwanitz gesorgt. Erstmals trat in Karlsruhe die Kugelstoß-Elite der Frauen an, die deutsche Vorzeige-Athletin gewann den Wettbewerb mit 18,41 Meter. Knapp geschlagen geben musste sich Anita Marton aus Ungarn mit 18,34 Meter, die noch am Mittwoch in Düsseldorf die Nase gegen Schwanitz vorne hatte. Rang drei ging an Paulina Guba aus Polen (17,47 Meter).

Schwanitz hat unterm Dach eine Bestleistung von 20,05 Metern. Dennoch sagte sie: "Es war ein richtig geiler Wettkampf, wir haben uns von Versuch zu Versuch hochgearbeitet. Ich bin höchst zufrieden." Am Mittwoch in Düsseldorf war sie nur auf 18,13 Meter gekommen.

Offen ließ Schwanitz weiter, ob sie in zwei Wochen bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig oder beim IAAF-Sportfest in Birmingham antritt. "Natürlich sind deutsche Meisterschaften wichtig, aber da gibt's nur einen Blumenstrauß." Bei der Indoor-Serie des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF geht es um 20.000 US-Dollar für den Gesamt- und 3.000 US-Dollar für den Tagessieg.

Lokalmatador Kessler knallt WM-Norm auf die Bahn

Stimmungsvoll wurde es in der Messehalle bei den 800 Metern der Männer. Großes Zittern war hier bei Christoph Kessler angesagt. Der Lokalmatador der LG Region Karlsruhe kam als Fünfter ins Ziel, doch viel mehr interessierte die Zeit. Als schließlich auf der Anzeigentafel die Zeit von 1:47,81 Minute aufblinkte, brach großer Jubel in der Halle los. Der Deutsche knackte damit in persönlicher Bestzeit die Norm der Hallen-EM in Belgrad.

"Ich wollte schnell laufen und einfach schauen, was geht", so Kessler. "Ich bin schon so oft an Normen vorbeigelaufen, endlich hat's geklappt." Nun gilt es die Leistung bei den Deutschen Meisterschaften (18./19. Februar) zu bestätigen. Insgesamt dürfen drei Deutsche letztlich nach Belgrad und auf der Mittelstrecke antreten.

Der Sieg bei der Rekordjagd in der Messehalle ging an US-Amerikaner Erik Sowinski in persönlicher Bestleistung von 1:46,80 Minute vor Kevin Lopez aus Spanien, der in 1:47,04 Minute eine Saisonbestmarke hinlegte, und Guy Learmonth (Großbritannien) dessen 1:47,04 ebenfalls persönliche Bestleistung bedeutet.

Ryzih gewinnt Höhenjagd - Muir mit Europa-Rekord

Doch der blaue Belag war nicht nur für schnelle Zeiten gut, sondern auch für hohe Sprünge. Das bewies Lisa Ryzih aus Ludwigshafen. Die Stabhochspringerin gewann ihren Wettbewerb mit 4,67 Meter. Als ihr Erfolg bereits feststand ließ die 28-Jährige 4,78 Meter auflegen. Am Vorhaben einen neuen deutschen Rekord unter dem Dach aufzustellen scheiterte Ryzih dann aber doch deutlich.

Der Sieg im Sprint über 60 Meter ging bei den Frauen an Gayon Evans (Jamaika) in persönlicher Bestzeit von 7,14 Sekunden. Die 1.500 Meter der Männer wurden von Läufern aus Kenia dominiert, welche die Ränge eins bis vier unter sich ausmachten. Am schnellsten war letztlich Silas Kiplagat in 3:38,51 Minuten.

Die Rekordjagd fand schließlich ihren Höhepunkt bei den Frauen über 3.000 Meter. Laura Muir aus Großbritannien stellte in 8:26,43 Minuten eine neue Weltjahresbestleistung auf und zugleich einen Hallen-Europa-Rekord. Ebenfalls eine Weltbestleisung fiel bei den 60 Meter Hürden, die Andrew Pozzi aus Großbritannien in 7,44 Sekunden für sich entschied.

Weltrekordlerin Harrison gewinnt Spektakel über die Hürden

Zum Abschluss eines gelungenen Leichtathletik-Abends musste sich Lokalmathador Julian Howard im Weitsprung mit Saisonbestleistung von 7,97 Meter mit Rang zwei hinter dem Südafrikaner Godfrey Mokoena (8,05) begnügen. Dennoch war er zufrieden: "Ich wollte 7,90 Meter springen. Das habe ich geschafft und darüber freue ich mich", meinte Howard kurz nach dem Wettkampf.

Der Hochsprung ging in Weltjahresbestleistung von 2,30 Meter an Pavel Selverstau aus Bulgarien vor Mateusz Przybylko (2,28 Meter) aus Deutschland. Eike Onnen als zweiter nationaler Vertreter kam mit 2,23 Meter nicht über Platz fünf hinaus.

Die 800 Meter-Entscheidung der Frauen fiel letztlich zugunsten von Joanna Jozwik in 2:01,26 Minuten aus. Als einzige Deutsche im Feld wurde Christina Hering Fünfte in 2:04,00 Minuten. Abgerundet wurde der Tag von den Hürdensprinterinnen, die das erwartete Spektakel lieferten. Letztlich war es aber doch eine klare Entscheidung: 100 Meter-Weltrekordlerin Kendra Harrison setzte sich auch auf der verkürzten Strecke durch und verwies in 7,76 Sekunden Cindy Roleder auf Platz zwei (7,90). Dritte wurde Sally Pearson aus Australien (7,91).

"Die Stimmung in der Halle war phantastisch", war anschließend von allen Seiten zu hören. Sowohl Athleten wie auch Verantwortliche zeigten sich von der Atmosphäre in der mit 4.500 Zuschauern restlos ausverkauften begeistert. "Wir und auch die Zuschauer sind im dritten Jahr zu 100 Prozent in der Arena angekommen", bilanziert Martin Wacker von der verantwortlichen Karlsruher Event GmbH.