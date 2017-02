Egal ob schick oder funktional, Möbel braucht jeder. Doch die Möbelhäuser setzen nicht selten auf einfache Gestaltung, die möglichst viele Abnehmer finden. In Karlsruhe gibt es allerdings einige Geschäfte, die bewusst keine Massenware, sondern Einzelstücke für den besonderen Geschmack anbieten. ka-news hat sich in der Stadt umgesehen und eine Reihe von individuellen Möbelgeschäften ausfindig gemacht.

Wer sich auf die Suche nach Möbel macht, die sich durch einen besonderen Charme auszeichnen, muss in Karlsruhe etwas genauer hinschauen. Die Handwerker betreiben oftmals keine großen Ladengeschäfte, sondern verstecken sich in eher kleineren Räumen. Doch wer erst mal fündig geworden ist, der hat eine Auswahl an Möbeln, die mit "Leidenschaft" aufgearbeitet wurden.

Modernes trifft auf Vergangenes

Astrid Ochsenreither von "The Hunter" in der Südstadt hat nicht nur Möbel im Angebot, sondern auch Geschichten. Zu jedem ihrer Stücke aus den 50er, 60er und 70er Jahren hat sie etwas zu erzählen. So lassen sich, so Ochsenreither, bewusste Stilbrüche erzeugen, wenn etwa moderne Einrichtung mit einem Vintage-Stück kombiniert wird. Zuvor werden die Stücken von Ochsenreiter beispielsweise mit zeitgemäßen Stoffen aufgearbeitet.

Vintage-Möbel als ein Ausdruck von Beständigkeit in der schnelllebigen Zeit sieht auch Georgios Papapostolou vom "Velvet Point" in der Oststadt. Auch er verkauft restaurierte Einzelstücke aus den 40er bis 70er Jahren. Die alten Stücke werden zuvor von Polsterern und Schreinern mit "viel Leidenschaft und Kreativität" aufgearbeitet, der Kunde kann dadurech ein neuwertiges Möbelstück erwerben, so Papapostolou.

Nachhaltige Stücke mit regionalem Hintergrund

In den Gesprächen fällt immer wieder das Stichwort "Nachhaltig", das die Möbelbauer anzutreiben scheint. Im Unterschied zu großen Möbelhaus-Ketten werden alte Stücke oder regionale Materialien benutzt. Letzteres ist die Grundlage für die Arbeiten von Werner Lochmann. In seinem "Ab Ori Art"-Atelier bietet er Möbel aus eigenem Holzlagerbestand des Karlsruher Waldes.

"Die Kunden bekommen genau das, was sie sich vorstellen und können sogar bei der Herstellung Hand anlegen", so Lochmann. Das Möbelstück wird hier indirekt also von einem Nutzgegenstand zu einem Objekt mit Bedeutung. Ein weiterer Vorteil sei, so Lochmann, die langlebige, solide Bauweise, sodass der Kunde lange Freude an seinem kreativen Einzelstück habe.

Upcycling: aus Alt mach' Neu

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die "Unikatwirkstatt". Dort werden nicht nur Möbel, sondern auch Wohnaccessoires in Handarbeit erschaffen. Auch hier in Mühlburg lautet das Motto: Aus Alt, mach' Neu. So erklärt Nicole Poddey im Gespräch mit ka-news, dass sie hauptsächlich Upcycling-Material verwendet. Dadurch entstünden, wie der Name schon vermuten lässt, nachhaltige Unikate, die speziell auf Kundenwunsch gefertigt werden.

Robuste Möbel, aber mit einem Vintage-Chic hat Nahim Rafiq in der "Galerie Darya" im Angebot. "Durch die Aufmachung der Möbel kann mit diesen auch wirklich als Gebrauchsgegenstand umgegangen werden, statt sie nur als Ziergegenstand anzusehen", so Rafiq und bringt damit einen neuen Aspekt ein.

Entscheidend ist am Ende allerdings nicht nur die Optik und Herkunft der Möbel, sondern auch der Preis. Hier haben hingegen die Möbelhäuser mit der Massenware die Nase vorne. So bleibt es am Käufer zu entscheiden, wo er die Abstriche machen will.