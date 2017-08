Wer mit dem Auto in die Karlsruher Innenstadt möchte, benötigt eine Umweltplakette. Doch genau dieser grüne Aufkleber fehlt vielen Autos aus der Frankreich oder der Schweiz. In einer Anfrage wolle die Freien Wähler Karlsruhe und der parteilose Stefan Schmitt nun von der Verwaltung wissen, ob eine Ausnahme von der Regelung in der Weihnachtszeit möglich ist.

"Gerade an den Adventssamstagen kommen viele Kunden aus dem grenznahen Elsass aber auch aus der Schweiz zu uns nach Karlsruhe", so die Freien Wähler in einer Pressemeldung. "Trotz den vielen Baustellen ist es diesen Gäste wert die 'Best Christmas City' zu besuchen und ihre Weihnachtseinkäufe in der Fächerstadt zu erledigen", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Für all diejenigen, die spontan kommen wollen und sich vorher nicht intensiv informieren, birgt dieser Besuch aber möglicherweise eine böse Überraschung, warnen die Freien Wähler. "Wer nämlich keine grüne Umweltplakette an seinem Fahrzeug angebracht hat, den begrüßt das Ordnungsamt mit einem deftigen Strafzettel."

"Meist wissen die Kunden gar nicht, dass sie so etwas brauchen", schildert die stellvertretende Freie Wähler-Vorsitzende Petra Lorenz die Situation. An Wochenenden sei die Plakette nicht zu erhalten, im Vorfeld könne man – "nach mühseliger Recherche" – im Internet eine solche bestellen.

Die Freien Wähler im Gemeinderat wollen nun in einer Anfrage gemeinsam mit dem parteilosen Stefan Schmitt erfahren, welchen Spielraum die Stadtverwaltung im Umgang mit diesen ausländischen Gästen hat. Stadtrat Jürgen Wenzel fragt in diesem Zusammenhang auch danach, wie wichtig der Verwaltung der freundliche Umgang mit Besuchern aus dem Ausland ist und ob die Plakettenpflicht nicht gegen das Gleichbehandlungsgebot in der Europäischen Union verstößt.