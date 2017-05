An diesem Montag beginnt für viele Kinder wieder der Ernst des Lebens. Neben der Ungewissheit über das neue Schülerleben werden die Schulanfänger nun auch mit den Risiken und Gefahren auf dem Schulweg konfrontiert. Die Karlsruher Polizei will mit der Aktion "Sicherer Schulweg" aufklären.

Die Vermeidung beziehungsweise Reduzierung der Anzahl von Unfällen mit Kindern auf dem Schulweg sei ein besonderer Schwerpunkt der polizeilichen Präventionsarbeit, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Ziel des Schulwegtrainings es es dabei, Kindern als Verkehrsanfänger die speziellen Gefahren des Straßenverkehrs aufzuzeigen und sie für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu befähigen.

"Ergänzend dazu erhalten ihre Eltern Tipps und Hinweise, wie sie die von den Kindern erlernten Inhalte zu Hause wiederholen und somit nachhaltig verstetigen können", so die Polizei weiter. Das Training beinhalte unter anderem das richtige Verhalten auf dem Gehweg, das Überqueren der Straße an einem Zebrastreifen oder einer Fußgängerampel und gibt einen Einblick in die Vielfalt der wichtigsten Verkehrszeichen.

Zahl der Unfälle ist angestiegen

Im vergangenen Jahr verunglückten im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe 352 Kinder (0 bis 13 Jahre) im Straßenverkehr. Gegenüber dem Vorjahr (313) bedeutet nach Aussage der Polizei dies einen Anstieg von zwölf Prozent. Hierbei wurden ein Kind tödlich, 62 Kinder schwer und 289 Kinder leicht verletzt.

Davon kamen 117 Kinder als Mitfahrer in einem Pkw, 127 Kinder als Radfahrer und 97 Kinder als Fußgänger zu Schaden. Noch deutlicher fiel der Anstieg um 28 Prozent der auf dem Schulweg verunglückten Kinder(von 36 auf 46)aus, wobei acht Kinder schwere und 38 Kinder leichte Verletzungen davontrugen. Davon kamen 21 Kinder als Fußgänger, 23 Kinder als Radfahrer und zwei Kinder als Pkw-Insasse zu Schaden.

Das Referat Prävention der Karlsruher Polizei führt daher auch in diesem Jahr gleich zum Schuljahresbeginn in Zusammenarbeit mit verschiedenen Schulen wieder Schulwegtrainingsveranstaltungen durch, teilt die Polizei mit. Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 13.09.2016, um 11.00 Uhr bei der Jugendverkehrsschule "Engländerplatz", Willi-Andreas-Allee 9, 76133 Karlsruhe, statt.