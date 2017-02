Mit dem Sommer beginnt auch bald wieder die Urlaubssaison. Während viele hoffen, in letzter Sekunde ein Last-Minute-Angebot erhaschen zu können, planen andere wiederum bereits seit Wochen, wo sie die schönste Zeit des Jahres verbringen wollen. Hilfe dazu gibt es im Reisebüro oder eben im Internet. Aber welche Buchungsvariante ist die beliebtere?

Der Weg in die Ferne ist nicht weit: Alleine ab dem Baden-Airpark werden derzeit 27 Reiseziele angeflogen, wie der Flughafen in einer Pressemeldung mitteilt. Bei den Pfingsturlaubern erfreuen sich besonders das spanische Festland und Mallorca großer Beliebtheit. Allerdings wurden für den Urlaub teilweise bereits lange im Voraus die Vorbereitungen getroffen.

Persönliche Hilfe wird bevorzugt

Andrea Hilzensauer vom Reisebüro Reisefundgrube in der Karlsruher Innenstadt hat eine Veränderung bei den Kunden beobachtet: "Die Kunden schauen online, kommen aber mit einem Ausdruck zu uns." Ein Konkurrenz-Druck durch Buchungsportale im Internet würden sie nicht spüren.

Das Reisebüro profitiert von einer persönlichen Beratung, wie es das Internet nicht bieten kann. Im Gegensatz zu den Webseiten mit vielen, teils unübersichtlichen, Angeboten und Reise-Bewertungen, biete das Reisebüro eine gezielte Beratung und Zielfindung, so Hilzensauer weiter. Weiter gebe es auch Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Stornierungen, wo man im Netz entweder keine Hilfe bekomme oder eine kostenpflichtige Hotline gewählt werden müsse.

Erst suchen, dann buchen

Den bestehenden Trend zur Buchung im Reisebüro um die Ecke bestätigt auch einer der größten deutschen Reiseveranstalter, TUI. "Gerade der Verkauf von komplexen Bausteinreisen ist und bleibt eine Domäne des stationären Vertriebs", weiß eine Pressesprecherin des Unternehmens auf Nachfrage von ka-news.de. Das Unternehmen betreibt 1.100 Reisebüros in der Bundesrepublik, vier davon in Karlsruhe.

Ohne Bedeutung ist das Internet für die Urlaubsplanung allerdings nicht. Nach Zahlen von TUI suchen 80 Prozent der Kunden im Netz nach Inspiration und Informationen, bevor sie buchen. Auch die Meinung anderer Reisender sei zu einem Kaufentscheidungskriterium geworden.

Sommerurlaub in der Sonne im Trend

Wohin die Reise geht, ist schon länger abhängig von der Lage vor Ort. So werden Tunesien, Türkei und Ägypten derzeit weniger stark nachgefragt. In diesen Gebieten geben die Hoteliers daher Preisnachlässe, sodass die Preise dort derzeit so günstig sind wie schon lange nicht mehr. Im Allgemeinen verschieben sich die Reiseströme vom östlichen Mittelmeer ins Westliche, so TUI.

Auch die Kunden der Reisefundgrube zieht es auf das spanische Festland, zu den Balearen und Portugal. Zudem seien, so Hilzensauer, auch Kreuzfahren im Trend. Auf eine besonders beliebte Republik wollen sie sich nicht festlegen, die Karlsruher würden auch bis nach Sri Lanka oder die Dominikanischen Republik reisen.