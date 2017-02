08.07.2016 11:51 Florian Kaute Karlsruhe Hop-on, Hop-off: Karlsruhes erster Doppeldecker-Bus dreht seine Runden

Man kennt es aus jeder größeren Stadt: Doppeldeckerbusse mit einer offenen oberen Etage drehen ihre Runden in den Städten. Nun reiht sich auch Karlsruhe in die Riege der Städte mit solchen Doppeldeckerbussen ein. Mitte Juli starten an fünf Tagen in der Woche Rundfahrten durch die Fächerstadt. Für Karlsruhe haben sich die Verantwortlichen eine Besonderheit einfallen lassen.