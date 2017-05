vor 2 Stunden Karlsruhe Holz, Filz und Malerei: Kunsthandwerkermarkt startet auf dem Stephanplatz

Unikate aus Holz, Filz- und Stoffarbeiten, Schmuck, Malerei, Fotografie, Lederwaren und Co. werden am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 18 Uhr der auf dem Kunsthandwerkermarkt angeboten. Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, gewähren etwa 90 Aussteller auf dem Stephanplatz Einblick in ihr Handwerk.