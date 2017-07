Nicht nur einmal wurden Karlsruher in der Vergangenheit Opfer einer der Polizei bislang unbekannten Masche: Frauen russischer Herkunft sprachen dabei ihre Opfer an und brachten diese auf außergewöhnliche Weise zur Herausgabe von Geld. Die Polizei warnt nun vor den Betrügerinnen und bittet um Mithilfe.

"Wenn es darum geht, an das Geld anderer Menschen zu kommen, kennt der Einfallsreichtum von Gaunern keine Grenzen. Meist ist es die ältere Generation, deren Anstand und Hilfsbereitschaft zum Betrug oder Diebstahl ausgenutzt wird. Glaswasser- und Enkeltrick, aber auch Anrufe angeblicher Kriminalbeamter, die sich nach vorhandenen Wertsachen erkundigen, haben bundesweit traurige Berühmtheit erlangt," so die Polizei in einer aktuellen Meldung an die Presse.

Immer wieder geraten nach den Angaben der Polizei aber auch russischstämmige Mitbürger ins Visier von Straftätern. Bislang waren es demnach insbesondere Schockanrufe angeblicher Polizeibeamter, die den Angerufenen schwere Unfälle vorgaukelten und zur Auslösung angeblich festgenommener Verwandter große Geldsummen forderten. Etwas neuer sei dagegen die Masche wohl ein und derselben beiden offenbar russischstämmigen Gaunerinnen, die sich den offenbar bei vielen ihrer Landsfrauen verwurzelten Glauben ans Übersinnliche zunutze machen.

Betrüger schlagen mehrfach zu

Anfang Juni wurde eine 66 Jahre alte Frau in der Karlsruher Innenstadt von den beiden in russischer Sprache auf ihre schlechte Aura angesprochen, die angeblich auf den zeitnahen Verlust eines Angehörigen hindeutete. "Um diesem zu entgehen, veranstalteten die Gaunerinnen mit ihrem Opfer einen regelrechten Hokuspokus aus Gebeten, einem ominösen Insekt und einem in eine Zeitung gewickelten vierstelligen Geldbetrag. Dass die beiden das Geld während der Zeremonie an sich gebracht hatten, stellte die Bestohlene erst fest, als die Frauen längst über alle Berge waren", heißt es in der Polizeimeldung.

Ein ähnlicherFall beschäftigt aktuell den Polizeiposten Oberreut. Eine 62 Jahre alte Bewohnerin des Stadtteils, gleichfalls russischer Herkunft, wurde laut Polizei von dem Duo am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Johanna-Kirchner-Straße auf ihre tatsächlich gegebene schwere Erkrankung angesprochen.

Anschließend stellten die beiden der Frau eine Heilung für den Fall in Aussicht, dass sie ihren Anweisungen bedingungslos Folge leistet. "Neben einer gefüllten Wasserflasche und Gebeten gehörte zu dem sich über einen längeren Zeitraum hinziehenden Heilungsritual, dass die Erkrankte einen Umschlag mit einem fünfstelligen Betrag in einer Stofftasche hinterlegt," berichtet die Polizei.

Zwar wurde die Tasche nach der auf offener Straße stattfindenden Zeremonie zurückgegeben. Am Ende enthielt der Geldumschlag allerdings nur noch Zeitungspapier. Und auch diesmal waren die Täterinnen bei Entdeckung der Tat bereit spurlos verschwunden. Die Polizei warnt nachdrücklich vor dem Auftreten der etwa 30 bis 35 und 50 bis 60 Jahre alten Frauen und bittet bei ihrem neuerlichen Auftreten um sofortige Nachricht.

Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach "Maria" und "Tatjana"

"Beide Täterinnen sind von kräftiger Statur, sprechen perfekt die russische Sprache und gaben sich im ersten Fall als "Tatjana" und "Maria" aus," so die Polizei. Hinweise zum aktuellen Fall werden unter der Telefonnummer 0721 866453 rund um die Uhr entgegen genommen.