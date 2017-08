Für eine gelungene Hochzeitsplanung: Die Hochzeits-und Festtage Karlsruhe finden am 14. und 15. Januar im Kongresszentrum statt. Vorgestellt werden unter anderem die neuen Trends der Hochzeitswelt.

Die jährlichen Hochzeits - und Festtage in Karlsruhe finden am 14. und 15. Januar 2017 im Karlsruher Kongresszentrum statt. In Vorbereitung auf das Event hat die Karlsruher Messe - und Kongress die Trends und Themen der Saison 2017 zusammengetragen.



Laut einer Pressemitteilung der Messe Karlsruhe werde im kommenden Jahr Wert auf auffällige und verspielt-romantische Accessoires gelegt. So gehe der Trend beispielsweise bei den Brautsträußen zu üppigen "Plus-Size"-Bouquets, entweder im Hippie-Stil mit Wiesenblumen oder in der lieblicheren Variante mit Rosen. Eine weitere Neuheit sei temporärer Körperschmuck , der entweder aufgemalt oder mit Strass-Steinen aufgeklebt werde. Bei der Hochzeitsdekoration und bei den Brautschuhen lägen 2017 metallische Gold-, Silber- und Kupfertöne im Trend.

Brautpaare tendieren zu freien Zeremonien

Auch bei der Trauung selbst seien Veränderungen spürbar: Brautpaare tendieren zunehmend zu einer individuellen Trauung, beispielsweise unter freiem Himmel. An Traditionen aus der kirchlichen Hochzeit, wie dem Ringtausch, dem ersten Kuss des frisch vermählten Paares und einer feierlichen Atmosphäre werde aber weiterhin festgehalten. Deshalb würden immer häufiger feierliche, freie Zeremonien von Theologen oder professionellen Rednern in Anspruch genommen. Die Karlsruher Hochzeits - und Festtage wollen diese Entwicklungen mit Seminaren freier Theologen aufgreifen. Dabei sollen unter anderem Bilder von Trauungen und kurze Elemente aus Trauungsfeiern vorgestellt werden. Im Anschluss biete sich die Möglichkeit individuellen Beratungsgesprächen.

Öffnungszeiten:

14. – 15. Januar 2017,

10 – 18 Uhr, Kongresszentrum Karlsruhe