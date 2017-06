Mit einer historischen Entscheidung hat der Bundestag Ja zur Ehe für alle gesagt. Bei 623 abgegebenen Stimmen sprach sich eine Mehrheit von 393 Abgeordneten für eine völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Paare aus.

Der Karlsruher CDU-Abgeordnete Ingo Wellenreuther hat bei der heutigen namentlichen Abstimmung im Deutschen Bundestag gegen den Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts gestimmt.

"Die heute beschlossene Gesetzesänderung verstößt aber meiner Auffassung nach gegen unsere Verfassung. Deshalb habe ich mit Nein und damit gegen dieses Gesetz gestimmt. Durch dieses Gesetz sehe ich Artikel 6, Absatz 1 des Grundgesetzes verletzt, wonach Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen", erklärt Wellenreuther in einer Pressemeldung.

"Ehe für alle nimmt niemanden etwas weg"

"Endlich ist ein langjähriges Anliegen von uns Grünen erfüllt! Mit der Ehe für Alle wird niemandem etwas weggenommen, aber vielen etwas gegeben. Niemand verliert ein Recht, aber vielen wird endlich ein Recht zugestanden, das man ihnen viel zu lange vorenthalten hat", so Sylvia Kotting-Uhl, Karlsruher Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen gegenüber ka-news.



Und weiter: "Die Ehe für Alle ist ein überfälliger Schritt für ein modernes weltoffenes Land. 75 Ja-Stimmen aus der Union zeigen, dass sogar in CDU und CSU nicht alle Abgeordneten um einer antiquierten Ehe-Vorstellung Willen bereit sind, Schwule und Lesben weiterhin zu diskriminieren. Mit 393 zu 226 Stimmen ist das heute ein guter Tag für die Gleichberechtigung."

Beschlossen wurde heute ein Gesetzentwurf des Bundesrates, der 2015 von Irene Alt, der grünen Familienministerin von Rheinland-Pfalz, initiiert wurde. Bald wird er im Gesetzesblatt stehen. Deutschland schließt sich damit den 22 Staaten an, die die Ehe bereits geöffnet haben.

"Es ist ein großartiger Tag", verkünden die Grünen."Aber Anfeindungen und Ausgrenzung von Lesben und Schwulen sind damit noch nicht beendet. Mit dem Rückenwind der heutigen Entscheidung gilt es, Diskriminierungen im Alltag noch stärker entgegenzutreten. So erleben auch heute noch 82 Prozent der lesbischen, schwulen und bisexuellen Jugendlichen Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Das darf niemand kalt lassen. Daher kämpfen wir weiter mit der Zivilgesellschaft um Respekt und Akzeptanz. Für alle!"

SPD Karlsruhe: "Guter Tag für modernes und offenes Deutschland"

Der SPD-Kreisverband Karlsruhe begrüßt die Verabschiedung der "Ehe für alle" durch den Deutschen Bundestag in einer Pressemeldung. "Das entschlossene Handeln von Martin Schulz und der SPD-Bundestagsfraktion haben diesen historischen Schritt ermöglicht. Die Entscheidung heute ist ein guter Tag für ein modernes und offenes Deutschland. Niemandem wird etwas genommen, aber vielen Bürgerinnen und Bürgern etwas ermöglicht", so die Sozialdemokraten.

Linke: Beschluss war längst überfällig

"Der heutige Beschluss zur 'Ehe für Alle' in Deutschen Bundestag war schon lange überfällig", so Karin Binder gegenüber ka-news. Sie sitzt für die Linken im Bundestag. Und weiter: "Als Linke bedaure ich allerdings, dass wir immer noch den Trauschein brauchen, um ein wenig mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung herzustellen. Nach wie vor sorgt der Trauschein dafür, dass über Ehegattensplitting und andere Regelungen Ungleichbehandlung stattfindet. Nicht die Familie sondern die Ehe erhält eine besondere Würdigung und Schutz. Nach meinem Dafürhalten sollten alle Lebensgemeinschaften den gleichen Status haben und die Gesellschaft insbesondere die Lebensgemeinschaften unterstützen, in denen Kinder oder zu pflegende Menschen in einer Familie betreut werden - unabhängig von einem Trauschein."



Dieser Artikel wird stetig aktualisiert.

In Deutschland gibt es für schwule und lesbische Paare seit 2001 die Möglichkeit, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Die ist aber rechtlich nicht mit der Ehe gleichgesetzt.