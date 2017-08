31.10.2016 06:00 Karlsruhe/Erbil Hilfe zur Selbsthilfe: Karlsruher Helfer zurück aus dem Nordirak

In der autonomen Region Kurdistan im Nordirak arbeitet das Technische Hilfswerk (THW) seit 2013 daran, syrischen Flüchtlingen und irakischen Binnenvertriebenen möglichst sichere Zufluchtsorte zu bieten. Die Maßnahmen des THW in den Flüchtlingscamps sollen nachhaltig wirken. Dafür bildet das THW Bewohner aus und fördert soziales Engagement. Einer der Helfer ist nun nach Karlsruhe zurück gekehrt, berichtet die Organisation in einer Pressemeldung.