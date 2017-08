Bereits zum vierten Mal öffnet die Karlsruher Vesperkirche am Sonntag, 8. Januar, ihre Pforten. Das Ziel der Aktion: Das Projekt soll den Hunger mehrerer hundert Bedürftiger stillen.

Wie das Diakonische Werk in einer Pressemitteilung erklärt, wird die Vesperkirche um 10 Uhr in der Johanniskirche am Werderplatz eröffnet. Bis zum 5. Februar erhalten Bedürftige dann täglich für einen Euro ein warmes Mittagessen, gratis Kaffee und Kuchen sowie Vesperbeutel zum Mitnehmen.

Insgesamt plant die Diakonie in diesem Jahr mit rund 6.500 Mahlzeiten. Zudem werden auch täglich kostenlose Arzt- und Tierarztsprechstunden, Sozialberatung, Friseurtermine, Kinderprogramm und Seelsorge angeboten. Jeder Vesperkirchentag endet jeweils um 16 Uhr.

Die Karlsruher Vesperkirche ist ein Kooperationsprojekt des Diakonischen Werks Karlsruhe, der Evangelischen Kirche in Karlsruhe und der Johannis-Paulus-Gemeinde. Sie finanziert sich überwiegend durch Spenden und kann nur mit Hilfe ehrenamtlichen Engagements realisiert werden. Auch in diesem Jahr engagieren sich nach Aussage der Diakonie wieder über 350 ehrenamtliche Helfer.