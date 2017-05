vor 1 Stunde Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz am Karlsruher Busbahnhof

Ein herrenloser Koffer sorgte am Sonntagnachmittag am Karlsruher Busbahnhof für einen größeren Polizeieinsatz, darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung an die Presse.