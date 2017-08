Herbst in Karlsruhe: Welche Regeln gelten für Laubbläser?

Es wird kälter, die Bäume verlieren ihre Blätter und viele Karlsruher holen ihre Laubbläser aus der Sommerpause. Doch die Geräte dürfen nicht zu jeder Zeit verwendet werden. Einige Regelungen gilt es im Betrieb mit den Laubbläsern zu beachten.

Der Betrieb der Laubbläser ist nach der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung in Wohngebieten, Erholungsbereichen, Kur- und Klinikbetrieben sowie im Umfeld von Hotels, nur an Werktagen zwischen 9 und 13 Uhr sowie 15 und 17 Uhr erlaubt. An Sonn- und Feiertagen dürfen Laubbläser zwischen 20 und 7 Uhr nicht betrieben werden. Laubbläser mit Umweltzeichen bilden Ausnahmen.