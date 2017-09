Hengst Guignol gewinnt Großen Preis von Baden in Iffezheim

Ein Glanzritt seines Jockeys beschert Guignol den Sieg in Iffezheim. Mit dem erneuten Erfolg steigert der Hengst seine ohnehin schon enorme Gewinnsumme weiter.

Mit einer imponierenden Leistung hat der fünf Jahre alte Hengst Guignol in Iffezheim den Großen Preis von Baden gewonnen. In dem mit 250.000 Euro dotierten Rennen ließ Guignol am Sonntag dem Galopper des Jahres Iquitos keine Chance. Dritter vor 15.500 Zuschauern wurde Colomano, der vor Derbysieger Windstoß blieb. Guignol, den Jean-Pierre Carvalho für den Stall Ullmann trainiert, erreichte seinen fünften Karrieresieg und steigerte seine Gewinnsumme auf 338.900 Euro.

Nach 2400 Metern hatte Guignol einen Vorsprung von zweieinhalb Längen auf Iquitos (Andrasch Starke), der den zweiten Platz knapp gegen den stark laufenden Colomano (Eduardo Pedroza) verteidigte. Colomano war damit bester Dreijähriger im Feld und verwies Derbysieger Windstoß (Adrie de Vries) auf den vierten Rang. Ohne Chance waren die beiden Starter aus dem Turf-Imperium Godolphin von Scheich Mohammed al Maktoum aus Dubai, die die Plätze fünf und sechs belegten und ohne Geldpreis wieder den Heimflug antreten mussten.

Bei Carvalho war die Freude dagegen groß. "Das war eine tolle Leistung gegen starke Gegner", sagte er. "Irgendwie hatte ich spätestens eine halbe Stunde vor dem Rennen ein Super-Gefühl. Da waren Guignol und das ganze Team positiv nervös und er brannte auf den Start."

Auch Jockey Minarik zollte dem Pferd großes Lob: "Er war das beste Pferd heute in diesem Rennen, und irgendwie war das für mich als Reiter heute ziemlich einfach, ich hatte während des Rennens immer ein gutes Gefühl."

Infos zum Wettbewerb