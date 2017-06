Das Ministerium für Verbraucherschutz warnt vor Waldbrandgefahr. Die sommerlichen Temperaturen und der fehlende Regen lassen die Gefahr von Waldbränden derzeit landesweit steigen. Eine weggeworfene Zigarettenkippe oder ein unbeaufsichtigtes Grillfeuer können in diesen Tagen verheerende Folgen haben.

Waldbesucher können ihren Teil dazu beitragen, das Risiko von Waldbränden so gering wie möglich zu halten: "Dabei sollten Waldbesucher einige einfache Regeln einhalten", empfiehlt das Ministerium für Verbraucherschutz. So herrsche beispielsweise von März bis Oktober im Wald ein generelles Rauchverbot, das auch an Grillstellen oder an Waldparkplätzen gelte. Grillen sei nur an offiziellen und fest eingerichteten Feuerstellen und an Grillplätzen erlaubt. Mitgebrachte Grills dürften im Wald nicht betrieben werden.



Je nach örtlicher Situation können die Forstbehörden weitere Maßnahmen anordnen und insbesondere das Grillen im Wald vollständig verbieten. Diese Sperrungen sind unbedingt zu beachten. Offenes Feuer außerhalb des Waldes muss mindestens 100 Meter vom Waldrand entfernt sein, so das Landeswaldgesetz. Auch an den erlaubten Stellen muss ein Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden.

Was tun, wenn ein Brand beobachtet wird?

Sollte ein Brand ausbrechen, ist die unverzügliche Meldung an die Feuerwehr entscheidend. Für die Brandmeldung sind die Informationen wichtig: