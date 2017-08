28.12.2016 05:00 Karlsruhe/Ettlingen/Durmersheim Heckscheiben eingeschlagen: Karlsruher Polizei sucht nach Serientäter

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in südlichen Stadtteilen von Karlsruhe, im Raum Ettlingen und in Durmersheim zahlreiche Heckscheiben von geparkten Fahrzeugen zerstört. Ferner sind an Bushaltestellen in Malsch und in Durmersheim Scheiben beschädigt worden.