Handtasche entrissen: Prostituierte in Karlsruher Südstadt beraubt

Eine 21 Jahre alte Prostituierte ist in der Nacht zum Freitag gegen 3.20 Uhr in der Fautenbruchstraße das Opfer eines noch unbekannten Räubers geworden. Die Polizei bittet um Hinweise.

"Nachdem der Mann die junge Frau zunächst auf Deutsch angesprochen hatte und mit ihr handelseinig geworden war, hielt er ihr abseits der Straße plötzlich den Mund zu und entriss ihr die Handtasche", heißt es in der Pressemitteilung der Karlsruher Polizei. Mit der blauen Ledertasche, in der sich ein Smartphone wie auch ein dreistelliger Bargeldbetrag befanden, flüchtete der Täter anschließend in Richtung Oberwald.

Die von der alarmierten Polizei ausgelöste Fahndung führte nicht zur Festnahme des wie folgt beschriebenen Räubers: dunkelhäutig, etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß, bekleidet mit kariertem Langarmhemd, Bluejeans und schwarzer Basecap. Hinweise werden unter der Telefonnummer 939-5555 an den Kriminaldauerdienst erbeten.