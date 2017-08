Die Tagesausflüge so mancher Hausbewohner nutzten Diebe, um sich über die Wertsachen in den Häusern her zu machen. Die Polizei berichtet nach dem Wochenende wieder von einer Vielzahl an Einbrüchen in der Region. Zeugen werden gesucht.

Offenbar ausschließlich auf Bargeld hatte es ein Einbrecher am Sonntag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in einem Einfamilienhaus Am Gründelgraben in Mingolsheim abgesehen. Nachdem der Unbekannte mehrfach vergeblich versucht hatte, die gartenseitig gelegene Terrassentür mit einem Werkzeug aufzuhebeln, schlug er schließlich die Scheibe ein und gelangte so ins Gebäude. Hier durchstöberte er vom Keller bis zum Dachgeschoss sämtliche Etagen und entkam schließlich mit mehreren hundert Euro auf demselben Weg, auf dem er gekommen war.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 07253/80260 um seine Meldung beim Polizeirevier Bad Schönborn gebeten.

Vier Häuser im Enzkreis betroffen

Hauptsächlich auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher am Wochenende in Pforzheim und dem Enzkreis abgesehen. Diebe brachen zwischen Freitag, 11.45 Uhr und Samstag, 19 Uhr in vier Häuser ein. Da in dem Haus der Lukas-Moser-Straße der Alarm auslöste, ließen sie dort von ihrem Vorhaben ab.

Zu den anderen Häusern in der Lukas-Moser-Straße und der Baldung-Grien-Straße in Pforzheim sowie in der Goethestraße in Kieselbronn und der Mönsheimer Straße in Heimsheim verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt ins Innere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie neben Schmuck und Bargeld auch eine Playstation 4. Der Gesamtschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07231/186-3311 an das Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231/186-3211 an das Polizeirevier Pforzheim-Nord oder unter der Telefonnummer 07041/9693-0 an das Polizeirevier Mühlacker.

Alkohol, Zigaretten und Werkzeug aus Gartenhütten geklaut

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte in Waghäusel-Wiesental mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Dabei entstand an den Häuschen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, ein Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die Täter gelangten zwischen 20 und 11 Uhr in die Kleingartenanlage im Unserer-Lieben-Frauen-Weg und drangen dort gewaltsam in insgesamt mindestens 14 Gartenhäuser ein. Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe dabei Zigaretten, Alkoholika und Kleinwerkzeuge.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Auf frischer Tat ertappt

Nach einem Einbruch in einen Holzschuppen des Recyclinghofes Dobel am Herrlingsweg konnte die Polizei eine 43-Jährige und deren 44 Jahre alten Lebensgefährten als Tatverdächtige ermitteln. Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte in der Nacht zum Sonntag gegen 1.35 Uhr anhand einer Überwachungsanlage eine verdächtige Person festgestellt und die Polizei verständigt.

In Nähe der Örtlichkeit stellten die Beamten bei ihren Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz mehrerer Streifen einen VW Polo fest, der mutmaßlich für den Abtransport von Diebesgut dienen sollte. Entsprechende Beute, Kupfer- und Messingschrott aus dem aufgebrochenen Lagerschuppen sowie ein Fahrzeugsatz Kompletträder, war bereits außerhalb des Betriebshofzaunes zwischengelagert worden.

Die 43-jährige Fahrzeughalterin des VW-Polos und deren Partner konnten in der Folge als Verdächtige festgestellt werden. Allerdings ließ sich das Paar bisher nicht zu den Vorwürfen ein. Weitere Ermittlungen führt hierzu der Polizeiposten Bad Herrenalb.