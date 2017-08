Nach rund fünf Jahren Planungs- und Bauzeit wird am Wochenende eine große Eröffnung gefeiert: Das Substage weiht seinen neuen Musikclub mit einem Festival am Samstag, 17. September ein. Auf dem Programm stehen sieben Bands, anschließend wird eine Party geschmissen. Teile des Festivals sind sogar Eintritt frei.

"Die Atmosphäre soll hier wieder so gemütlich sein, wie im ehemaligen kleineren Substage in der Fußgängerunterführung", verspricht Geschäftsführer Gérald Rouvinez-Heymel im Gespräch mit ka-news. Dort soll Platz für 200 Besucher sein, die sich vor allem von regionale Künstler begeistern lassen sollen.

Am Samstag, 17. September, ab 18 Uhr erwarten die Besucher drei Bühnen: Im neuen kleinen Club treten Laterns on the Lake und Young Chinese Dogs auf. In der große Halle darunter sind Milliarden, Abramowicz und Run liberty run zu hören. Vor dem Substage gibt es eine Open Air Bühne mit Seatime und Junique & Grizzly.

Ein Angebot an Speisen und Getränken gibt es in der gegenüberliegenden Fleischmarkthalle sowie im oberen Club. Der Zugang zur Open Air Bühne und zur Fleischmarkthalle ist kostenfrei. Im Anschluss an die Konzerte findet ab 23 Uhr eine Party statt. Tickets gibt es in Kombination für beide Veranstaltungen, oder nur für die anschließende Party.