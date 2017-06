Wenn der KSC mal wieder im heimischen Wildpark-Stadion spielt, sind die Parkplätze vor dem Stadion Mangelware. Deshalb wird das Parken auf dem Grünstreifen am Adenauerring von der Stadtverwaltung geduldet. Doch nicht jeder Karlsruher ist in diesem Punkt im Einklang mit der Stadt.

In einer nicht repräsentativen Umfrage wollten wir wissen, ob das Parken bei KSC-Spielen untersagt werden sollte? Das Ergebnis: Die meisten Karlsruher haben die Ansicht, dass nichts an der momentanen Situation geändert werden sollte. Im Gegenteil: Das Parken auf dem Grünstreifen am Adenauerring sollte weiterhin erlaubt sein.

"Lasst die Leute dort parken"

Von insgesamt 2310 Stimmen geben 62 Prozent der Teilnehmer an, dass das Parken auf den Grünstreifen nicht verboten werden sollte. So fragt sich ka-news-Leser Toleranz, ob das Thema denn wirklich so wichtig sei: "Lasst die Leute dort parken." Karlsruhe habe genügend andere Probleme.

Gleicher Meinung ist Kommentator peddersenn: Er findet, dass man die Autos dort auch noch in Zukunft abstellen sollte: "Die Verwaltung toleriert das Parken auf dem Grünstreifen. Zu Recht." Er fragt sich, ob man bei "Sondersituationen, seien es nun Fußballspiele, Straßenfeste oder Konzerte, mal Übergangslösungen akzeptieren" könne?

"Es geht einfach nicht!"

Doch einige Teilnehmer der Umfrage sind da ganz anderer Meinung: Immerhin 36 Prozent und damit 836 Stimmen finden, dass Autos nicht mehr auf dem Grünstreifen parken sollten. So schreibt ka-news-Leser Suedweschter: "Es geht einfach nicht! Die Grünstreifen am Adenauerring und den anderen Ausfahrtstraßen sind nicht als Parkplätze gedacht."

Der ka-news-Leser treuerkscfan schlägt mögliche Alternativ-Parkplätze zur Problemlösung vor: "Möglich wäre zum Beispiel Parken auf dem Messplatz und mit Shuttles zum Stadion. Wenn man Parken auf den Grünstreifen verbieten will, muss man Alternativen bieten." Lediglich 2 Prozent der Teilnehmer unserer nicht repräsentativen Umfrage haben keine Meinung zu diesem Thema.

Wenn man der etwas ironisch zu verstehenden Prognose von ka-news-Kommentator hajmo Glauben schenkt, hat sich das Thema in naher Zukunft sowieso erledigt: "Da der KSC gerade dabei ist nach unten durchgereicht zu werden, wird sich das Problem eh bald von alleine erledigen. In der übernächsten Saison reichen dann die Parkplätze vor Ort."

