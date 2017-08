Wie schlau sind die Bewohner deutscher Städte? Dieser Frage ist die Fabulus GmbH nachgegangen. Sie hat eine bundesweite IQ-Studie durchgeführt. Das Ergebnis: Karlsruhe ist die zweitschlauste Stadt Deutschlands.

Karlsruhe ist mit einem durchschnittlichen IQ von 112 eine der schlausten Städte Deutschlands, heißt es in der Pressemitteilung der Fabulus GmbH. Besser schnitten nur die Hamburger mit einem IQ von 113 ab. Die drittschlauste Stadt liegt auch in Baden-Württemberg, in Tübingen wurde ein IQ von 111 gemessen. Die Hauptstadt Berlin liegt mit einem Durchschnitts-IQ von 103 nur auf Platz 34. Aachen schnitt im Test nur mit 88 ab. Schlusslicht der 100 untersuchten deutschen Städte bildet Cottbus mit einem durchschnittlichen IQ von 83.

Personen im Alter von 41 bis 50 Jahren haben mit 112 den höchsten IQ. Unter 20 Jahren liegt der IQ, laut den Tests von der Fabulus GmbH, bei 102. Männer und Frauen haben etwa einen gleich hohen IQ, der von Männern liegt durchschnittlich bei 107 und der von Frauen bei 105. Männer schneiden laut Pressemitteilung besser in Zahlenreihen und Logik-Aufgaben und Frauen in Analogien und Mustergruppen ab.

Eine Infografik visualisiert die durchschnittliche IQ Verteilung nach Bundesländern und ihren Hauptstädten, jeweils nach Alter und Geschlecht. Der komplette IQ Test und die Infografik sind unter http://www.mein-wahres-ich.de/wissen/iq-test.html abrufbar.

Grundlage des IQ Tests sind laut Pressemitteilung 4.000.000 durchgeführte Tests im Zeitraum März bis Oktober 2015. Aus jeder der 100 Städte gab es mindestens 10.000 Teilnehmer. Alle Auswertungen gibt es unter: http://www.mein-wahres-ich.de/presse.php.