vor 22 Stunden Karlsruhe Großeinsatz in Nordstadt: Betrunkene Konzertbesucher pöbeln Autofahrer an

Rund 100 alkoholisierte und enthemmte Konzertbesucher haben am Sonntagmorgen die Karlsruher Polizei in Atem gehalten. Nach einer Veranstaltung in der Nordstadt hatten sich die jungen Menschen gegen 3 Uhr in der Erzbergerstraße versammelt.