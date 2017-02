Wie die Leitstelle der Feuerwehr erklärt, kommt es aktuell zu einem Einsatz in der Moltkestraße. Nach ersten Informationen ist hier das Flachdach der Turnhalle der Hebelschule in Brand geraten.

Offenbar kam es nach Bitumenarbeiten zu dem Brand. Ob Personen in Gefahr sind, darüber gibt es widersprüchliche Angaben. Während die Karlsruher Polizei berichtet, dass keine Personen in Gefahr sind, meldet die Branddirektion, dass Menschenleben in Gefahr seien. Genauere Informationen liegen aktuell aber noch nicht vor. Die Feuerwehr ist aktuell mit 18 Fahrzeugen im Einsatz.

Brand an der Hebelschule Alle Bilder

Aktualisierung, 17.05 Uhr:

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hat am Mittwochnachmittag ein Brand auf dem Dach einer zu Bismarckgymnasium und Hebelschule gehörenden Doppelturnhalle in der Moltkestraße angerichtet. Das geht aus Pressemeldungen von Polizei und Feuerwehr hervor.

Das Feuer war um 15.07 Uhr bei Sanierungsarbeiten auf dem Flachdach des zur Bismarckschule gehörenden Hallenteils beim Verschweißen von Bitumenbahnen ausgebrochen.

Während die Arbeiter die benutzten Gasflaschen zur Seite schafften, wurde der Sportunterricht mehrerer 10. Klassen in der Hebelhalle abgebrochen. Laut Polizei fand in der betroffenen Halle gerade kein Unterricht statt. Die Feuerwehr hingegen berichtet davon, dass eine Lehrerin eine Schulklasse aus der Turnhalle ins Freie brachte.

Unterdessen fanden die Flammen im aufgebrachten Dämmmaterial reichlich Nahrung, so dass es zu einer ganz erheblichen Rauchentwicklung kam. Feste Gebäudeteile wurden durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Sportbetrieb an beiden Schulen nicht gefährdet ist. Wegen des Einsatzes war die Moltkestraße im betroffenen Abschnitt für kurze Zeit gesperrt.