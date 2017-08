02.11.2016 06:00 Karlsruhe Große Aktion in der Karlsburg: Dieser Durlacher sucht einen Lebensretter

Mehr als 11.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an Leukämie oder haben ähnliche Störungen. Einer von ihnen ist der Durlacher Uli Hund. In einer großen Typisierungsaktion suchen Helfer am 26. November einen Stammzellspender für den 59-Jährigen.