vor 10 Stunden Karlsruhe Grippewelle erreicht Müllabfuhr: Ausfälle bei der Bioabfall-Sammlung

Die Grippewelle hat Karlsruhe derzeit im Griff. Das hat auch Auswirkungen auf die Müllabfuhr. Aufgrund des hohen Krankenstandes könnten in dieser Woche nicht in allen Stadtteilen die Biotonnen geleert werden, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.