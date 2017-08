Mit der Gondel durch den Stadtverkehr? Diese Idee untersucht derzeit ein Team von Karlsruher Forschern. Eine Luftseilbahn innerhalb der Fächerstadt - Stadt und Verkehrsplaner stehen dieser Idee positiv gegenüber. Zumindest grundsätzlich.

Seilbahnen als Ergänzung von Bus, Bahn und Auto: Max Reichenbach und seine Kollegin Maike Puhe vom Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) untersuchen derzeit, ob sich Bürger von staugeplagten Städten in Baden-Württemberg für die Idee erwärmen könnten. Im bolivianischen La Paz gehören Gondeln bereits zum Stadtbild, in Wuppertal wird eine entsprechende Idee diskutiert.

Im Zuge ihres Projektes "Hoch hinaus in Baden-Württemberg" wollen die beiden Forscher zunächst in drei gewählten Städten - Konstanz, Stuttgart und Heidelberg - ab Ende März Bürger- und Expertengespräche abhalten. Als Verkehrsplaner verstehen sich die beiden Karlsruher Forscher nicht, daher gibt es auch keine konkreten Umsetzungsvorschläge für Städte. Aber wäre man in Karlsruhe überhaupt aufgeschlossen für die Gondel-Idee?

Gibt es schon Pläne für Gondeln in Karlsruhe?

Auf Nachfrage von ka-news gibt man sich bei der Stadt nicht abgeneigt. Man sei für kreative Lösungen offen und werde nach Abschluss der Studie auf die Ergebnisse schauen. Kontakt zu den Forschern hat die Stadt nach eigener Aussage bislang noch nicht.

Und auch bei den Karlsruher Verkehrsbetrieben zeigt man sich grundsätzlich aufgeschlossen. "Seilbahnsysteme als Lösung für den urbanen Stadtverkehr sind sicherlich ein interessanter Ansatz und als Projektidee ja auch nicht ganz neu", erklärt ein Pressesprecher. Für die Karlsruher Verkehrsplanung sind Gondeln aktuell aber keine Alternative. "Die nachhaltige Stadt- und Verkehrsplanung in Karlsruhe beschäftigt sich mit anderen Konzepten", teilt der Pressesprecher mit.

So setzen die Karlsruher Verkehrsplanung derzeit auf "zukunftsweisende Projekte wie die Kombilösung oder das Vorhaben RegioMOVE". Bei letzterem handelt es sich um ein Projekt des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Im Zuge von RegioMOVE soll das Mobilitätsangebot weiter vernetzt werden. "Diese Vorhaben werden den Verkehr noch leistungsfähiger machen und der Stadt weitere positive Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen", so der Pressesprecher abschließend.

