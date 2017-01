vor 23 Stunden Karlsruhe/Maintal Getötetes Ehepaar in Maintal: Bundesrichter prüfen Freisprüche

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe prüft, ob der Prozess um ein getötetes Ehepaar in Maintal neu aufgerollt wird. Ein Vater und sein Sohn waren im August 2015 in Hanau vom Vorwurf des Mordes beziehungsweise des Totschlags freigesprochen worden.