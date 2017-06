Der neue See im Quartier Citypark bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Reparaturen der See-Anlage dauern weiterhin an. Die Bauzäune werden das Gewässer vermutlich noch einige Monate umstellen. Einen genauen Zeitpunkt zur Freigabe will die Stadt Karlsruhe nicht nennen.

Wie lange die Reparaturmaßnahmen am neuen Stadtsee andauern werden, ist zur Zeit nicht absehbar. Zunächst soll der Schotter an den Sitzstufen stabilisiert werden, um diese wieder freigeben zu können, äußert sich die Stadt auf Nachfrage von ka-news.

Länger wird es bei den Maßnahmen für den bepflanzten Uferbereich dauern: Er wird auf unbestimmte Zeit abgesperrt bleiben, damit sich die Pflanzen ungestört entwickeln können. Info-Tafeln sollen künftig über den Natursee und seine richtige Nutzung informieren. Diese sind laut Stadtverwaltung aktuell in Arbeit, sie sollen bis zum Ende der Sommerferien am See aufgestellt sein.

Citypark ist noch nicht fertig

Es werden nicht die einzigen Bauzäune im Citypark bleiben. Die an der Henriette-Obermüller-Straße gelegenen Erdhügel müssen durch das darauf wachsende Grün gefestigt werden, bevor weitere Gestaltungsmaßnahmen stattfinden können. Zum aktuellen, allgemeinen Baustatus heißt es vonseiten der Stadtverwaltung: "Der Park ist noch nicht fertig, aber inzwischen durchgängig begehbar. Für die Fertigstellung des Parks müssen noch die Tennisplätze östlichen Teil des Parks verlagert werden."

Übrigens könnte im City-Park noch eine weitere Wasserfläche entstehen: Laut einer städtischen Broschüre aus dem Jahr 2015 waren insgesamt zwei Naturseen für den City-Park geplant. Dort heißt es "außerdem werden zwei Wasserbereiche angelegt, einmal in einer Größe von 1.200 Quadratmetern offener Wasserfläche am westlichen Ende und zum anderen in einer Größe von 1.700 Quadratmeter am östlichen Ende". Zusätzlich eingerechnet sind 550 und 700 Quadratmeter große Flachwasserzonen, mit einer "Bepflanzung, die zur Selbstreinigung der Gewässer dient".

Der aktuelle See hat eine Größe von rund 1.200 Quadratmetern, der zweite See könnte somit auf dem Gelände der jetzigen Tennisplätze im Anschluss zum Otto-Dullenkopf-Park entstehen. Planänderungen sind jedoch nicht auszuschließen, so war ursprünglich auch ein Wasserlauf geplant, der sich von West nach Ost durch den gesamten Park zieht.

Dieser wurde aufgrund zu aufwändiger Pflege und Wartung nicht umgesetzt - "erste Erfahrungen mit dem begonnenen Wasserlauf beim Mendelssohnzentrum haben auf Seiten der Stadt Karlsruhe zu dieser Erkenntnis geführt", heißt es in der Broschüre des Stadtplanungsamtes.

Weitere Informationen zum neuen Quartier gibt es auch auf der Seite der Stadt unter folgendem Link: https://www.karlsruhe.de/b3/bauen/publikationen/karlsruhe_city_park/

Mehr zum Thema auf ka-news:

Kommentar: Badeverbot im City-See: Schildbürgerstreich statt Bürgerwille?

Bürgermeister Obert: "Bisschen Verstand" würde reichen

Stadtpark in Karlsruhe: Citypark soll "Ort der Erholung" werden

City Park: Wie aus einer Bahn-Werkstatt ein Wohnquartier wurde

"Grüner Finger" für Karlsruhe: So soll der neue Citypark aussehen