Der Sog eines Güterzugs hat am Samstag die Tasche eines Geschäftsmannes im Durmersheimer Bahnhof mitgerissen - mitsamt der Tickets für einen Flug am gleichen Tag. Doch die Bundespolizei sorgte für ein "Happy End" der Story.

Einen wahrlich außergewöhnlichen Fall erlebten Beamte der Bundespolizei am vergangenen Samstag. In einer Pressemeldung schildern die Beamten, was dort vorgefallen war: Ein völlig aufgelöster Mann meldete sich um kurz vor 10 Uhr auf der Wache im Hauptbahnhof Karlsruhe und gab an, dass ihm seine Reisetasche abhanden gekommen sei. Der Geschäftsmann wurde aber kein Diebstahlopfer im herkömmlichen Sinne: Ein Güterzug sowie seine Unachtsamkeit waren Schuld am "plötzlichen Verschwinden" seiner Reisetasche.

Der Mann hatte diese am Bahnsteig des Bahnhofs Durmersheim abgestellt und wartete auf die Straßenbahn nach Karlsruhe. Durch die Sogwirkung eines durchfahrenden Güterzuges wurde die Sporttasche erfasst und mitgerissen. Der 55-Jährige nahm die nächste Straßenbahn und erkannte, kurz vor dem Karlsruher Hauptbahnhof, seine neben den Gleisen liegende Tasche.

Tasche reist von Durmersheim bis nach Bulach

Die Bundespolizisten machten sich sofort auf die Suche, denn der Mann musste zum Flughafen Frankfurt - und sein Reisepass und Flugticket befanden sich in der abhanden gekommenen Sporttasche. Nach Absuche entlang der Gleise konnte die gesuchte Tasche auf Höhe des Umspannwerks in Bulach aufgefunden werden. Die Tasche war leicht zerstört. Jedoch konnten die Beamten alle Gegenstände des Mannes in der Nähe feststellen.

Zurück am Hauptbahnhof konnte der überglückliche Reisende seine Sachen in Empfang nehmen und bedankte sich bei den Beamten für die schnelle Hilfe. Somit konnte er seinen Zug um 11 Uhr erreichen, um rechtzeitig am Flughafen in Frankfurt zu sein. Seinem Heimflug stand somit nichts mehr im Wege.