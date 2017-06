vor 4 Stunden Karlsruhe Geringe Abwasserkosten: Karlsruhe schneidet im Bundesvergleich sehr gut ab

Karlsruhe belegt beim bundesweiten Vergleich von Abwassergebühren deutscher Großstädte einen sehr guten Platz. Bei einer Studie der "Haus & Grund Deutschland", zusammen mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, landete die Fächerstadt unter den besten fünf Städten.

So zahlt in Karlsruhe eine Musterfamilie mit vier Personen, laut Studie lediglich Abwassergebühren von rund 325 Euro jährlich. Damit belegt die Fächerstadt Platz Fünf im bundesweiten Vergleich mit insgesamt 100 Städten. Vier Städte aus Baden-Württemberg sind in der Studie auf einen der ersten fünf Plätze gekommen.



Spitzenreiter der Studie ist Ludwigsburg mit Abwasserkosten, die mit etwa 261 Euro deutlich unter der Marke von 300 Euro im Jahr liegen. Schlusslicht der Studie war die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam, wo eine Familie für die gleiche Abwassermenge rund 911 Euro aufbringen muss. Also fast dreimal so viel wie in Karlsruhe.