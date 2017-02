Ein 21-jähriger Verdächtiger konnte am Donnerstag am Frankfurter Flughafen verhaftet werden, nachdem die Staatsanwaltschaft Karlsruhe einen Haftbefehl erlassen hat. Am Freitagmorgen wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

"Am Vormittag des 2. Februar nahmen Ermittler des Landeskriminalamts Baden-Württemberg mit Unterstützung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Flughafen Frankfurt/Main einen 21-jährigen Verdächtigen fest", berichtet die Karlsruher Staatsanwaltschaft in einer Pressemeldung.

Die Festnahme des Mannes erfolgte aufgrund eines Haftbefehls, den die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zuvor wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erwirkt hatte. Der Verdächtige soll sich im Internet mit anderen Personen über die Vorbereitung eines islamistisch motivierten Anschlags in Deutschland ausgetauscht haben.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel liegen nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit nicht vor. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis wurden unter anderem schriftliche Aufzeichnungen sowie elektronische Datenträger sichergestellt, die nun auszuwerten sind.

Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag-morgen dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wird nun in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden.