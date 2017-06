Am kommenden Dienstag, den 27. Juni, kommt der Gemeinderat unter Vorsitz von Oberbürgermeister Frank Mentrup im Bürgersaal des Rathauses am Marktplatz ab 15.30 Uhr zusammen. Neben städtischen Leitthemen und Mietpreisbremse steht die Besetzung des Sozial-Bürgermeister-Stelle auf der Tagesordnung.

Die städtischen Leitthemen mit denen sich der Gemeinderat an diesem Tag befasst werden folgende sein: Wie die Stadt mitteilt geht es zum einen um einen Sachstandsbericht zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2020. Zum anderen diskutiert das Gremium über die Einführung einer innovativen Querstruktur in der Stadtverwaltung für priorisierte Themen der Stadt- und Verwaltungsentwicklung.

Chef für das Dezernat 3 gesucht

Zu Beginn der Sitzung um 15.30 Uhr wählt der Gemeinderat laut Pressemitteilung der Stadt jedoch zunächst einen Beigeordneten für das Dezernat 3, nachdem die achtjährige Amtszeit von Bürgermeister Martin Lenz zu Ende geht.

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom Februar dieses Jahres wurde die Beigeordnetenstelle im März dieses Jahres ausgeschrieben. Wie die Stadt mitteilt, wurde bis zum Ende der Bewerbungsfrist lediglich eine Bewerbung - nämlich vom derzeitigen Bürgermeister Lenz - eingereicht. Das Dezernat 3 ist für die Themenbereiche "Jugend und Eltern", "Soziales", "Bäder", "Schulen", "Sport" und "Migrationsfragen" zuständig.

Weitere Themen sind an diesem Abend ein Sachstandsbericht zum Gesamtkonzept Wohnungslosenhilfe, der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Ehemalige Artilleriekaserne – westlich Kußmaulstraße", die Sprachenfolge am Humboldt-Gymnasium sowie die Einrichtung des Bildungsgangs Realschule an der Erich-Kästner-Schule oder auch der Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsrundschule an der Südendschule und Adam-Remmele-Schule.

Interessierte können die Debatte von der Empore aus mitverfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. Die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten gibt es im Internet auf www.karlsruhe.de/gemeinderat. Dort informiert auch ein Liveticker über die Abstimmungsergebnisse und den zeitlichen Verlauf der öffentlichen Beratungen. Der Ticker bleibt jeweils bis zur nächsten Sitzung online und ist auch auf der elektronischen Anzeigetafel im Eingangsbereich des Rathauses zu sehen. ka-news.de wird vor Ort sein und berichten.