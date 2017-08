Zu ihrer nächsten öffentlichen Sitzung treffen sich die Mitglieder des Karlsruher Gemeinderats am Dienstag, 25. Oktober, um 15.30 Uhr im Bürgersaal des Karlsruher Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen 22 verschiedene Themen.

Zu Beginn der Sitzung unter Vorsitz von Oberbürgermeister Frank Mentrup befasst sich der Gemeinderat mit der Regionsumfrage 2016 "Karlsruhe aus Sicht der Region". Das kündigt die Stadt in einer Pressemeldung an. Zu den Schwerpunkten zählen das Planfeststellungsverfahren 2. Rheinbrücke und hier die Stellungnahme zur Machbarkeitsuntersuchung "Brücke zwischen den Brücken". Damit einher geht der Antrag der CDU-Fraktion zu "Planfeststellungsverfahren für Anschluss zweite Rheinbrücke an B36 einleiten".

Nach Diskussion über die Studie "Reload Technologiepark" ist das neue Fußballstadion im Wildpark im Zusammenhang mit Naturschutzmaßnahmen und Planungsleistungen Thema, so die Stadt weiter. Hier geht es um außerplanmäßige Auszahlungen. Anträge und Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats ergänzen die insgesamt 22 Punkte umfassende Tagesordnung.

Interessierte können die Debatte von der Empore aus mitverfolgen. Für Menschen mit einer Hörbehinderung steht dort eine Höranlage zur Verfügung. Die Unterlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten gibt es im Internet unter www.karlsruhe.de/gemeinderat. Hier informiert auch ein Liveticker über die Abstimmungsergebnisse und den zeitlichen Verlauf der öffentlichen Beratungen. Der Liveticker bleibt jeweils bis zur nächsten Sitzung online und ist außerdem auf der elektronischen Anzeigetafel im Eingangsbereich des Rathauses zu sehen.