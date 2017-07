Geldwäsche und Drogenhandel: Polizei schnappt Mann in Karlsruhe

Wie die Karlsruher Polizei und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, wurden ein 39-Jähriger in Karlsruhe und ein 22-Jähriger aus Mannheim am Mittwoch festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, an international agierendem Drogenhandel und Geldwäsche beteiligt zu sein.

Die beiden Männer wurden mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Die von der Karlsruher Kripo und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe durchgeführte Maßnahme war Teil einer durch Europol und Eurojust in Den Haag koordinierten, großangelegten Durchsuchungs- und Festnahmeaktion unter Beteiligung von spanischen, italienischen sowie deutschen Ermittlungseinheiten zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Insgesamt wird gegen 29 Tatverdächtige ermittelt.

Angeblich Kontakte zu kriminellem Familien-Clan

Der 39-jährige italienische Staatsangehörige steht laut Pressebericht unter dem dringenden Tatverdacht, an der Organisation von zwei großen Rauschgiftlieferungen beteiligt gewesen zu sein. "Dabei waren bereits im Jahr 2016 auf einem Segelschiff von Brasilien nach Spanien insgesamt 506 Kilogramm Kokain und von Spanien wiederum 400 Kilogramm Haschisch per Fährschiff nach Italien geschmuggelt worden", berichten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Das Rauschgift konnte schließlich von den örtlichen Ermittlungsbehörden vor der spanischen Küste sowie in einem italienischen Hafen beschlagnahmt werden. Nach den Erkenntnissen des Dezernats zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität der Karlsruher Kriminalpolizei unterhielt der 39-Jährige eine Verbindung zu einem 44 Jahre alten Hauptbeschuldigten aus Neapel, der Anführer eines Camorra-Clans sein soll und der sich häufig im hiesigen Bereich aufhielt. Auch er wurde im Zuge der konzertierten Aktion am Mittwoch in Spanien festgenommen.

Männer betreiben Firma in der Fächerstadt

Beide betrieben nach Angaben der Polizei in Karlsruhe gemeinsam eine Firma, die auch eine spanische Niederlassung in Barcelona unterhielt. Die Karlsruher Firma war zudem Teil eines insgesamt zwölf Firmen umfassenden Firmengeflechts in Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Großbritannien und Litauen, die teilweise von Strohleuten geführt wurden. Als einer dieser Strohleute gilt auch der festgenommene 22-jährige Italiener aus Mannheim.

"Die Firmen dienten offenbar der Verschleierung erlangter Vermögenswerte und gleichzeitig als zweites Standbein der Organisation", heißt es weiter. Über die Geflechte wurden den Ermittlungen zufolge Fahrzeuge über Finanzierungen gekauft, geleast, verkauft und zu einem nicht unerheblichen Anteil unterschlagen. Angehörige der italienischen Clans werden verdächtigt, unter anderem auch Mieter dieser Fahrzeuge gewesen zu sein. In diesen Firmenfahrzeugen wurden in einem Fall zwölf Kilogramm Marihuana und in einem weiteren Fall 17 Kilogramm Kokain sichergestellt.