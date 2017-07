vor 1 Stunde Julia Wessinger Karlsruhe/Berlin "Gelato World Tour": Karlsruher Eisdiele holt Platz 5 bei Meisterschaft

Am Wochenende fand die "Gelato World Tour - German Challenge" in Berlin statt. Mit dabei: Der Karlsruher Eisverkäufer Pino Cimino und seine beiden Brüder. Jetzt ist die Entscheidung in der Hauptstadt gefallen: Für den ersten Platz hat es nicht ganz gereicht. Die Karlsruher Eismacher belegen Rang 5.