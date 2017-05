Schon seit 25 Jahren verkauft Pino Cimino sein Eis in der Oststadt. Gemeinsam mit seinen beiden Brüdern will er nun mit der Teilnahme an der "Gelato World Tour - German Challenge" sein Können unter Beweis stellen.

Beim Betreten der Eisdiele Cassata in der Oststadt wird eines sofort klar: Hier ist immer was los. Schon 20 Minuten nachdem der Ladenbesitzer Pino Cimino seine Pforten geöffnet hat, kann es dort schnell eng werden.

Viele Gäste, darunter auch langjährige Stammkunden, tummeln sich schon jetzt - morgens um halb elf - in der Eisdiele. Sie trinken den ersten Kaffee des Tages, genießen das frische Eis und kommen dabei häufig in ein nettes Gespräch mit dem Mann hinter der Theke.

Dieser ist allem Eindruck nach jedoch rund um die Uhr beschäftigt: Neben den alltäglich anfallenden Aufgaben, muss nämlich an diesem Tag ausnahmsweise auch ein Handwerker, der sich mit der Kühltheke beschäftigt, betreut werden. Dass sich zeitweise insgesamt acht Personen in seinem kleinen Laden aufhalten, bringt den Eisverkäufer scheinbar nicht aus der Ruhe.

"Man weiß nie, welches Eis heute zu kaufen ist"

Doch bevor Pino seine Gäste in Karlsruhe begrüßt, bereitet er gemeinsam mit seinen Brüdern, Giuseppe und Alessandro, die Eisdielen in Gaggenau und Rastatt leiten, das Eis für den Tag vor: Ab fünf Uhr morgens entstehen in der "Ursprungseisdiele" in Gaggenau, die der Vater der Brüder 1972 eröffnete, insgesamt rund 120 verschiedene Eissorten - 32 davon nimmt Pino dann mit für seine Theke in der Fächerstadt.

"Das Besondere an unserem Konzept ist, dass der Kunde beim Betreten nie weiß, welches Eis heute zu kaufen ist", so der zweifache Papa im Gespräch mit ka-news. Ein Blick in die Theke zeigt: Neben den klassischen Eissorten "Schokolade", "Vanille" und "Stracciatella" kann man sich Sorten wie "WhatsApp", "Red Bull" oder auch "Spiderman" schmecken lassen.

Über die badischen Grenzen hinaus begeistern

Und jetzt soll das Eis auch über die badischen Grenzen hinaus begeistern - und das am besten in Berlin: Besonders stolz ist das italienisch-deutsche Trio nämlich über die Teilnahme an der bevorstehenden "Gelato World Tour - German Challenge". Bei dem der nationale "Eis-Meister 2017" gekürt wird.

Schon im Januar hatten sich die drei Brüder im Rahmen der "Gelato World Tour" in Rimini gegen andere Mitbewerber auf internationaler Ebene durchgesetzt und den 11. Platz belegt. Nun soll auch ein Erfolg in der Hauptstadt gefeiert werden: "Wir erhoffen uns ein ebenso gutes Ergebnis wie in Rimini", so Pino.

Mit "Green Smoothie" Eis-Meister 2017 werden

Vom 7. bis 9. Juli gehen sie mit dem neuen Eis-Trend "Green Smoothie" im Kampf gegen 15 weitere Eishersteller an den Start. Der beinhaltet, was der Name verspricht: Italienischer Spinat, indische Mango, Mini-Bananen, Minze und Limette - eben eine echte Vitaminbombe. Doch das Eis kann noch mehr: "Da es immer mehr Allergiker gibt, haben wir unsere neue Eissorte ohne Zusatzstoffe oder Farbzusätze, und laktose- sowie glutenfrei kreiert", verrät Pino stolz.

Über die Platzierung bei der "German Challenge" auf dem Potsdamer Platz in Berlin entscheiden größtenteils die Besucher des Wettbewerbs. "Diese können - je nach Appetit - so viele Eissorten probieren und bewerten wie sie wollen. Hinzu kommt die Bewertung einer Fachjury und unserer Mitbewerber."

Und solch ein Besucher könnte auch Willi Stengel sein: Der Stammkunde ist gerade dabei die Reise nach Berlin zu planen. "Wenn ich nicht gerade im Urlaub bin oder etwas anders zu tun habe, bin ich in der Eisdiele Cassata", beschreibt der Kunde. Er komme schon seit 23 Jahren regelmäßig in die Eisdiele und will dem Team jetzt mit Unterstützung aus der Heimat in Berlin beiseite stehen.

Das nächste Ziel: Als "Eisweltbotschafter" helfen

Und auch für die Zeit nach der "German Challenge" haben sich die drei Eisverkäufer schon etwas überlegt: Mit ausgefallenen Eissorten, die geschmacklich kennzeichnend für die Kontinente der Welt sein sollen, wollen sie "Eisweltbotschafter" werden.

Als solche Botschafter wollen die Brüder vor allem auf den Mangel von Wasser weltweit hinweisen. Denn: "Wasser ist die Basis unseres Eises, es ist lebenswichtig - aber eben nicht nur für uns Eismacher", erklärt Pino mit etwas ernsterer Miene. "Mit dem verdienten Geld wollen meine Brüder und ich dann Hilfsprojekte unterstützen, die Menschen weltweit den Zugang zu Wasser ermöglichen."