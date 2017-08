vor 5 Stunden Karlsruhe Gegen Rauschgiftszene: Karlsruher Polizei führt mehr Kontrollen durch

Die bereits seit einigen Wochen durchgeführten Kontrollmaßnahmen gegen die Rauschgiftszene in der Karlsruher Altstadt sowie am Schlosspark werden nach den Angaben der Polizei aktuell in intensiverem Maße fortgesetzt. Bis vergangenen Donnerstag wurden demnach in diesem Monat durch zivile und uniformierte Polizeibeamte insgesamt bereits über 260 Personen kontrolliert.