Nur eine kleine Minderheit der Muslime ist für Terror verantwortlich. Diese Botschaft will die Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat im Rahmen einer Islam-Info-Kampagne im Landkreis Karlsruhe verbreiten. So sollen Distanzen abgebaut werden und das Miteinander gefördert werden.

"Angesichts des im Namen des Islams verübten, unsäglichen Terrors fühlen wir uns als Muslime dazu verpflichtet, die Bevölkerung über Heimatliebe und Loyalität gegenüber dem Land als Teil des Islams aufzuklären." Mit diesen Worten hatte die muslimische Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Karlsruhe zu der Vorstellung einer Aktion geladen, mithilfe derer sie mit den Vorurteilen gegenüber Menschen ihrer Glaubensrichtung aufräumen und so das "negative Image" aufbessern will.

Ängste abbauen und Nähe schaffen

Unter dem Motto "Wir sind alle Deutschland" wollen sie von Juli bis September durch den Landkreis Karlsruhe touren und alle Ortschaften besuchen. Parallel soll diese Islam-Info-Kampagne in ganz Deutschland vonstatten gehen. Dort wollen sie Infostände aufbauen und Fragen aus der Bevölkerung klären, erklären die Initiatoren.

Im Karlsruher Stadtkreis seien keine Aktionen geplant, weil man hier bereits regelmäßig mit Infoständen vertreten sei. Die Termine stehen noch nicht fest, sollen aber in Kürze auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Zudem wolle man Veranstaltungen organisieren, bei welchen der Dialog gefördert werden soll.

Das Ziel sei es, die Ängste der Bürger abzubauen und so eine Nähe zu schaffen. "Es ist die Minderheit der Muslime, die für die Terror-Attacken verantwortlich ist", betont Afaq Ahmad, Iman der AMJ im Kreis Darmstadt. Von den Angriffen der Terroristen distanziert er sich im Namen der Ahmadiyya Muslim Jamaat: "Der heilige Koran sagt: 'Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet'". Man selbst stehe für die Barmherzigkeit der Gesellschaft und lehne Gewalt ab.

Trefefn der Gemeinde in Karlsruher Messe geplant

In Deutschland leben nach Angaben der Gemeinde derzeit 40.000 Anhänger der Ahmadiyya, 230 seien im Raum Karlsruhe zu Hause. Gegründet wurde die islamische Sondergemeinschaft 1889, seit 1923 ist sie auch in Deutschland zu finden.

Die Gruppe legt nach eigener Aussage dabei den Glauben anders aus als die meisten Muslime und sieht sich als "islamische Reformgemeinde." Den christlichen Glauben hingegen lehne man nicht ab. Vielmehr sei er "nicht so aktuell", wie der islamistische Glaube der Ahmadiyya. Der AMJ trifft sich jährlich zu einer Versammlung auf der Karlsruher Messe. Dort werden auch in diesem August wieder über 35.000 Anhänger zusammen kommen.