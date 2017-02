18.05.2016 07:00 Florian Kaute Karlsruhe Gefährlicher Rückstau: Entwickelt sich die A5 zum Unfall-Schwerpunkt?

In den vergangenen Wochen kam es auf der A5 gleich zu zwei schweren LKW-Unfällen. In beiden Fällen wurden die Sattelzüge ineinander geschoben und die Fahrer schwer verletzt. Ein Autofahrer starb sogar in den Trümmern seines Wracks. Wie gefährlich ist die A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal?