"Gefährliche Stadt": In Karlsruhe gibt es besonders viele Taschendiebstähle

Neben Autoaufbrüchen, Fahrraddiebstählen und Sachbeschädigungen zählen laut Bundespolizei Taschendiebstähle in Großstädten zu den häufigsten Delikten. Eine Studie untersuchte nun über 400 deutsche Städte und Kreise zum Thema Taschendiebstahl - auch Karlsruhe wurde unter die Lupe genommen.

Bald ist es wieder soweit: Der Karlsruher Christkindlesmarkt öffnet am 28. November seine Pforten und zahlreiche Menschen genießen die vorweihnachtliche Stimmung. Doch plötzlich fehlt etwas: Der Geldbeutel, das Handy oder der Schlüssel - geklaut von einem Taschendieb. Ein Szenario, das so deutschlandweit vorkommen kann.

Doch nicht nur der Weihnachtsmarkt kann zum Tatort werden. Im Gegenteil: Zu jeder Jahreszeit und auch in jeder Umgebung wie im ÖPNV oder beim alltäglichen Einkaufsbummel greifen die Täter zu. Denn, wie die Bundespolizei informiert, macht Gelegenheit Diebe: "Insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln machen sich Diebe zunutze, um zuzuschlagen." Das Traurige daran: Nach Angaben der Bundespolizei bleiben die meisten Fälle aufgrund der Professionalität der Diebe unaufgeklärt.

Online-Studie: 86 Städte gelten als "gefährlich"

Das Online-Portal "shopping.de" spricht die Thematik nun an, indem es erstmals über 400 Städte und Kreise in Deutschland rund um das Thema Taschendiebstahl untersucht hat. Alle Zahlen gingen dabei nach Angaben von des Portals direkt von untersuchten Städten sowie Kreisen oder auch vom Bundeskriminalamt oder den zuständigen Landeskriminalämtern hervor. Bei der Studie wurden sowohl einfache als auch schwere Diebstähle berücksichtigt.

Das Ergebnis: Insgesamt werden 86 Städte als "gefährlich" eingestuft - mit dabei auf Platz 19 auch die Fächerstadt. In Deutschland ist die Zahl der Straftatenerfassung laut Studie bei 165.000 Delikten pro Jahr angekommen - 1.056 davon in Karlsruhe, also 343 Diebstähle je 100.000 Einwohner. Karlsruhe liege damit 278 Prozent über dem Durchschnitt.

Verstärkung der Fahndungsmaßnahmen und Prävention

Doch es gibt Entwarnung: Die Zahl der Fälle ging laut Polizeipräsidium Karlsruhe im vergangenen Jahr mit 18,7 Prozent und insgesamt um 326 Fälle zurück. "Dem seit Jahren feststellbaren Anstieg der Taschendiebstähle, insbesondere im Stadtgebiet Karlsruhe, setzte die Polizei Karlsruhe eine Verstärkung der Fahndungs - und Kontrollmaßnahmen sowie die Durchführung einer geschädigten - und opferorientierten Prävention entgegen," so die Polizei in ihrem Jahresbericht.

Doch werden in diesen Fälle auch Täter ermittelt? Lediglich 4,9 Prozent der Karlsruher Taschendiebstähle werden laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2016 aufgeklärt. Laut Studie seien es 8,6 Prozent der einfachen und schweren Diebstähle in Karlsruhe, die aufgeklärt werden.

Platz acht für Baden-Württemberg

Und wie sieht es deutschlandweit aus? Spitzenreiter der Taschendiebstähle sind nach Angaben der Studie Düsseldorf mit insgesamt 1.314, Berlin mit 1.271 und Hamburg mit 1.032 Diebstählen - alle je 100.000 Einwohner! Baden-Württemberg liegt laut Studie allerdings im Vergleich mit den anderen Bundesländern im guten Mittelfeld: Mit Platz acht wird Ba-Wü nach den Spitzenreitern Berlin, Hamburg und Bremen als "relativ sicher" gekennzeichnet.

Und wie schaut es mit der Region um Karlsruhe aus? Umliegende Städte wie Pforzheim, Mannheim und Baden-Baden werden in der Studie ebenfalls als "gefährlich" eingestuft. Der Enzkreis und Rastatt (mit 78 und 63 Prozent unter dem Durchschnitt) hingegen gelten als "relativ sicher".

Polizeiliche Kriminalprävention: Das sind die Tricks der Diebe