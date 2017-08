Für die Dauer eines Jahres bietet die Gedenk-Stele für die im Dienst getöteten Polizeibeamten des Landes Baden-Württemberg im Foyer des Polizeipräsidiums Karlsruhe in der Durlacher Allee 31 - 33 sowohl Polizeibediensteten als auch Bürgern Gelegenheit zum Innehalten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Zudem wird die Stele bei der in diesem Jahr in Karlsruhe stattfindenden Gedenkfeier für die im Dienst getöteten Polizeibeamt des Landes Baden-Württemberg am Sonntag, 20. November 2016, um 15.00 Uhr in der Katholischen Stadtkirche St. Stephan im Kirchenraum aufgestellt sein.

Die aus sechs Glassäulen bestehende Stele wurde im Jahr 2010 von dem deutschen Glaskünstler und Maler Raphael Seitz geschaffen. Auf ihr sind die Namen der 84 Polizisten eingraviert, die seit Gründung unseres Bundeslandes im Jahr 1952 bis heute im Dienst ihr Leben verloren. Das kunstvolle Zusammenspiel von Licht, Farbe und Atmosphäre täuscht aber nicht darüber hinweg, dass hinter jedem eingravierten Namen ein schwerwiegendes Ereignis und eine menschliche Tragödie stehen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe, also dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe, der Stadt Pforzheim und dem Enzkreis sowie dem Landkreis Calw verloren zwölf Beamte in der Zeit seit 1952 im Dienst ihr Leben. Zuletzt ist vor drei Jahren ein Angehöriger der Wasserschutzpolizei bei einem dienstlichen Tauchgang im Rhein plötzlich ohnmächtig geworden und verstarb wenige Tage darauf, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.