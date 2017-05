Am Dienstag, 23. Mai, wird der Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert. Auch die evangelische und die katholische Kirche in Karlsruhe beteiligen sich an Kundgebungen, die sich für Demokratie und Menschenrechte, gegen Intoleranz und Gewalt richten. Sie laden zur Teilnahme ein.

Ab 11.55 Uhr setzen Bürger, Mitarbeitenden der anliegenden Geschäfte, Parteien, gesellschaftliche Gruppen, Kirchen und Verbände unter dem Motto "Farbe bekennen! Für Demokratie und eine offene Gesellschaft" ein Zeichen für Demokratie, Menschenwürde und für den Schutz der Grundrechte. Das kündigen die beiden Kirchen an.

Die Veranstaltung findet in der Mittagspause auf dem Platz der Grundrechte, in der Karl-Friedrich-Straße 6 - zwischen dem Zirkel und dem Schlossplatz - statt. Das geht aus einer Pressemitteilung der evangelischen Kirche Karlsruhe hervor. Diese Aktion werde zur gleichen Zeit auch in verschiedenen Städten in Baden-Württemberg durchgeführt.

Wie die evangelische Kirche mitteilt, sprechen Oberbürgermeister Frank Mentrup, Oberkirchenrat Christoph Schneider-Harpprecht und die beiden Stadtdekane Thomas Schalla sowie Hubert Streckert von der katholischen Kirche einige Grußworte. Die "All Right Dixies" sorgen vor Ort für gute Stimmung, so die evangelische Kirche.