Die Diskussion dauerte zwei Jahre, jetzt geht es mit einem Mal ganz schnell: An der Südtangente östlich des dortigen Umspannwerks entsteht eine Multi-Energie-Tankstelle. Rund ein Jahr nachdem der Karlsruher Gemeinderat grünes Licht für die umstrittene Tankstelle absegnete, kann schon bald Wasserstoff, Gas oder Strom getankt werden.

Das Wetter meint es zu Beginn der Woche gut mit den Bauarbeitern, die östlich des Umspannwerks im Karlsruher Stadtteil Durlach zugange sind. Bereits rund drei Monaten dauern die Arbeiten nahe der Südtangente bereits. Inzwischen ist deutlich erkennbar, was an dieser Stelle entstehen soll: Hinter den Bauzäunen nimmt die neue Multienergie-Tankstelle konkrete Formen an.

Das entsteht auf dem Gelände neben dem Umspannwerk

Das 0,78 Hektar große Plangebiet, auf dem aktuell die Tankstelle entsteht, befindet sich im Außenbereich in Karlsruhe-Durlach an der B3, direkt neben dem dort schon vorhandenen Umspannwerk. Der Investor, die Total Deutschland GmbH, will hier künftig neben den gängigen Kraftstoffen auch Wasserstoff, Elektrizität und Gas anbieten - ein Angebot, das in der Technologieregion so bisher erst an wenigen Tankstellen realisiert wurde.

Neben den Zapfsäulen sollen die Autofahrer an der neuen Tankstelle auch ein Shoppinggebäude und eine Waschhalle nutzen können. Es soll über die "Fiducia-Kreuzuung" eine direkte Anbindung an die B3 geben, nach Süden und Osten soll eine frei wachsende, landschaftstypische Hecke das Gebiet abgrenzen. Auch eine Anbindung an Fuß- und Radweg soll es geben. Die Gebäude werden begrünte Flachdächer erhalten, die Tankanlage wird mit einer Photovoltaikanlage überdacht. Es ist geplant, drei Lkw- und elf Pkw-Stellplätze einzurichten.

(Auszug aus dem Bebauungsplan für die neue Multienergie-Tankstelle. Hier geht's zu den vollständigen Unterlagen)

Die Arbeiten sind allerdings auch mit Eingriffen in Umweltbelange verbunden. Im Zuge der Planung wird laut dem Bebauungsplan für das Areal ein Großteil der vorhandenen Baum-/Strauchhecke entfallen, im Gebiet werden zirka 4.700 Quadratmeter bisher unversiegelter Flächen versiegelt.

"Diese Eingriffe werden auf Grundlage des Karlsruher Modells bilanziert, die Bilanzierung ist Bestandteil des Umweltberichts", heißt es in der Beschlussvorlage, die der Gemeinderat vergangenes Jahr einstimmig verabschiedete, "der erforderliche Ausgleich für die Eingriffe wird teilweise durch die grünordnerischen Maßnahmen im Bereich der Tankstelle selbst sowie durch externe Ausgleichsflächen aus dem Ökokonto der Stadt Karlsruhe erbracht."

Nachdem am 9. Mai mit den ersten Arbeiten nahe des Umspannwerks begonnen wurde, stecken die Arbeiten aktuell in den Endzügen. Wie ein Sprecher der Total Deutschland GmbH im Gespräch mit ka-news bestätigt, wird die neue Tankstelle noch in den kommenden vier Wochen eröffnen. Geplant ist, dass am 19. September zum ersten Mal an dieser Stelle getankt werden kann.

