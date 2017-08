In der Region hielten Diebe die Karlsruher Polizei am Wochenende wieder Atem. Unter anderem waren mehrere Kleingärten in der Fächerstadt im Visier von Einbrechern.

Bislang elf angezeigte Einbrüche in die Gartenhütten eines Kleingartenvereins in der Honsellstraße sowie mindestens drei weitere Fälle einer Kleingartenanlage in der Pulverhausstraße waren nach Polizeiangaben am Wochenende in Karlsruhe zu verzeichnen.

Im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagmittag waren unbekannte Täter meist durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern in die Hüttenräume eingedrungen. Neben einer Kiste Bier ließen die offenbar durstigen Diebe Elektrowerkzeug und etwas Kleingeld mitgehen. Über die Höhe ihrer Beute liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Ettlingen

Auf Gartengeräte hatten es wiederum Diebe in Ettlingen abgesehen. Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wurden am Samstag mehrere Gartengeräte aus nebeneinanderliegenden Garagen entwendet. Die Diebe begaben sich zwischen 4 und 13.20 Uhr zunächst in eine Tiefgarage in der Schumacherstraße.

Von dort aus gelangten sie auf unbekannte Weise in eine der dortigen Garagen. Indem sie den Trennzaun komplett aufschnitten, erlangten sie auch Zugang zu den benachbarten Garagen, aus denen die Täter unter anderem Rasenmäher, einen Laubsauger und eine Heckenschere entwendeten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird von der Polizei gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

In zwei Kindergärten in der Neckarstraße in Eggenstein-Leopoldshafen und dem Berliner Ring brachen Unbekannte am Wochenende ein. In der Neckarstraße wurden eine Türe aufgebrochen, die Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Im Berliner Ring brachen der oder die Täter ein Fenster auf und steigen ein. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Der angerichtete Schaden in den Kindergärten beläuft sich auf einige tausend Euro.

Einbrüche in Pkw und Einfamilienhaus

In Forst waren ein abgestellter Pkw sowie ein Einfamilienhaus Ziel noch unbekannter Einbrecher. Zu beiden Taten bittet der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard um Hinweise. Über ein eingeschlagenes Seitenfenster drangen die Langfinger zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag in einen in der Isarstraße geparkten VW-Passat ein und bauten fachgerecht das 5.000 Euro teure Navigations- und Bordcomputersystem aus.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend suchten Einbrecher nach Aussage der Polizei das freistehende Einfamilienhaus im Hohenloher Ring heim. Nachdem sie vermutlich von der Gartenseite her ans Gebäude gelangt waren, drangen die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Haus ein und durchstöberten hier sämtliche Räume.

Schließlich entkamen sie mit Schmuck von noch unbekanntem Wert und einem dreistelligen Bargeldbetrag. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07251) 42760 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Nummer (07251) 7260 entgegen.

Zwischen Samstagfrüh und Sonntagmorgen brachen die Unbekannten zudem einen in der Waldstraße geparkten Skoda auf. Auch hier bauten sie das Navigationssystem aus und entkamen offenbar unerkannt. Der Wert der Beute lag in diesem Fall bei etwa 4.000 Euro.

Polizei umstellt Gebäudereinigung in Pforzheim

Und auch im Enzkreis waren in den vergangenen Tagen Diebe unterwegs. So vermutet die Karlsruher Polizei, dass Diebe, die zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in eine Gebäudereinigung in der Bayerstraße in Pforzheim eingedrungen waren, bei der Tat gestört wurden.

Bei Eintreffen der am Sonntag gegen 18.15 Uhr alarmierten Polizei brannte im Inneren das Licht, so dass das Gebäude von den Beamten zunächst umstellt und nach Eintreffen weiterer Streifen komplett durchsucht wurde. "Doch hatten sich die über eine eingeschlagene Glastür ins Haus gelangten Täter längst aus dem Staub gemacht", so die Polizei.

Geräte und Computer ließen sie zurück. Ob außer einem Holzkoffer überhaupt etwas entwendet wurde, ließ sich zunächst nicht beantworten. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter der Telefonnummer (07231) 186-3211 um seine Meldung beim Revier Nord gebeten.

Darüber hinaus wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Spielautomaten in einer Gaststätte in der Mühlacker Hindenburgstraße aufgebrochen. Auf noch unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in die Räume der Lokalität, hebelten die Automaten auf und stahlen die darin befindlichen Geldkassetten. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht beziffert werden.

Jugendliche nach Einbruch in Schule gestellt

Doch die Polizei konnte am Wochenende auch einen Erfolg vermelden. Beamte des Polizeireviers Neuenbürg haben am Sonntagabend zwei 15-jährige Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Schule vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Beiden sowie ein weiterer, bislang noch unbekannter Täter, gegen 21.30 Uhr in die Räumlichkeiten der im Straubenhardter Pflugweg gelegenen Schule eingedrungen. Offenbar hatten die Jugendlichen zuvor eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeschlagen. Im Inneren waren mehrere Tische umgeworfen und Schränke durchwühlt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Einbruchsgeräusche wahrnehmen und verständigte umgehend die Polizei.

Bis zum Eintreffen der ersten Streife waren die Eindringlinge zwar bereits geflohen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten aber die beiden geständigen 15-Jährigen festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern noch an. Der entstandene Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.