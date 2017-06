vor 3 Stunden Karlsruhe Fuß von Auto überrollt: 4-jähriges Kind erleidet schwere Verletzungen

Schwere Verletzungen erlitt am Montagmorgen ein 4-jähriges Kind, dessen Fuß beim Überqueren der Weinbrennerstraße in Karlsruhe von einem Auto überrollt wurde. Das teilt die Polizei am Montag in einer Pressemeldung mit.