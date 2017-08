Vom 19. bis 22. August verwandeln sich die Straßen im Karlsruher Stadtteil Neureut wieder in eine kleine Festmeile. Auf dem Programm stehen neben dem leiblichen Wohl, eine Reihe von Attraktionen und musikalische Acts.

Vom 19. bis Montag 22. August, geht es einmal mehr rund auf dem Neureuter Festplatz an der Ecke Unterfeld- / Teutschneureuter Straße. Der Stadtteil im Norden Karlsruhes feiert seine traditionelle "Kerwe" mit rund 40 Ständen, Buden, Fahrgeschäften und dem Festzelt.

Los geht es am Freitag mit dem Familiennachmittag ab 14 Uhr. Alle Fahrgeschäfte bieten reduzierte Preise an. Erstes Programmhighlight ist ab 19 Uhr der Auftritt der "Moonlights" im Zelt. Den offiziellen Fassanstich nimmt Ortsvorsteher Jürgen Stober am Samstag um 18 Uhr vor. Musikalische Unterstützung findet er dabei beim Musikverein Neureut. Ab 20 Uhr ist Vorfreude auf die künftigen Oktoberfeste angesagt, wenn die "Wilden Engel" Stimmung in die Bude bringen.

Von Blues bis Bläsern ist alles dabei

Beschaulicher geht es am Sonntagmorgen zu, wenn Bläser des Neureuter Posaunenchors ab 8.30 Uhr auf den Türmen der Nord- und der Südkirche zum Turmblasen antreten. Um 11 Uhr beginnt das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Meßstetten.

Rockig und bluesig wird es dann aber am Nachmittag mit der "Rockinitiative Karlsruhe". "Murphy's Groove" treten ab 17.30 Uhr auf. Alte Rockklassiker haben "Retrock" ab 19 Uhr im Programm, Rock und Pop aus vier Jahrzehnten spielt ab 20.30 Uhr "Another Cover".

"Saueressen" ist am Montag ab 10.30 Uhr nicht nur auf dem Festgelände angesagt, sondern auch in der Neureuter Gastronomie. "Joe's Mum" bringt ab 19 Uhr noch einmal Hochstimmung ins Festzelt, bevor die Neureuter Kerwe gegen 22 Uhr mit einem Brillantfeuerwerk ausklingt.

Ein Fest mit langer Tradition



Kirchweihfeste gibt es in Neureut - einstmals Teutsch- und Welschneureut - mindestens seit Beginn des 18. Jahrhunderts am dritten Augustwochenende. Früher auf der Hauptstraße und in den Höfen, heute auf dem Festplatz. Nähere Informationen zur Neureuter Kerwe, auch zu einer Segwaytour, gibt es auf www.kerwe-neureut.de.