09.10.2016 14:33 Karlsruhe Für den Ernstfall: Karlsruhe erhält neue Hochleistungs-Sirenen

Auf den Rathausdächern in Grünwettersbach und Palmbach wurden im September neue Sirenen angebracht. ka-Reporter Michael Blombach ist das aufgefallen, er hat ein Foto davon gemacht und wollte wissen, wofür die neuen Sirenen da sind, wann sie in Betrieb gehen und was man damit alles machen kann. ka-news hat daraufhin bei der Karlsruher Branddirektion nachgefragt.